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Зеленский: Украина никогда не признает оккупированные территории частью России

Иван ДьяконовСреда, 22 января 2025, 06:41
Зеленский: Украина никогда не признает оккупированные территории частью России
Владимир Зеленский. Фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не согласится на компромисс, который предусматривал бы признание оккупированных территорий частью РФ, даже под давлением всех союзников.

Источник: Зеленский во время встречи с представителями Международной медиарады

Детали: Зеленский отметил, что для Украины оккупированные территории всегда будут оставаться украинскими до момента их возвращения под контроль государства.

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Прямая речь: "Кто бы что ни хотел. Пусть хоть все союзники мира объединятся - мы все равно не признаем оккупированные территории. Это невозможно. Мы юридически их не признаем. Для нас они всегда будут оставаться оккупированными территориями, пока мы туда не вернемся".

Детали: Президент подчеркнул, что диалог с Россией должен происходить только с позиции силы, поскольку любая попытка относиться к агрессору на равных является поражением для Украины.

Прямая речь: "Путина нельзя субъективизировать в этих в этой истории. Он нарушил все. Он виноват и должен это осознать. Но его не остановить, если разговаривать с ним на равных – это проигрыш для Украины".

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Детали: Зеленский отдельно отметил, что завершение активной фазы войны является главным приоритетом для страны:

Прямая речь: "Мы должны найти все возможности, чтобы закончить горячую стадию войны. Это вопрос номер один. Переговоров может быть много, но главное – остановить активную фазу. Это номер один гарантии безопасности".

Предыстория:

  • Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что достижение мира является приоритетом для администрации президента Дональда Трампа, но этот процесс будет сложным и потребует значительных уступок с обеих сторон.
  • Президент США Дональд Трамп призвал правителя России Владимира Путина заключить соглашение, чтобы прекратить войну в Украине. Трамп подчеркнул, что продолжение конфликта разрушает Россию, нанося ей значительные экономические и человеческие потери.
  • Президент Франции Эмманюэль Макрон предостерег, что полномасштабная война России против Украины не закончится "завтра или послезавтра", несмотря на обещания президента США Дональда Трампа.

Зеленскийвойнапереговоры
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