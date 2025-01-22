Зеленский: Украина никогда не признает оккупированные территории частью России

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не согласится на компромисс, который предусматривал бы признание оккупированных территорий частью РФ, даже под давлением всех союзников.

Источник: Зеленский во время встречи с представителями Международной медиарады

Детали: Зеленский отметил, что для Украины оккупированные территории всегда будут оставаться украинскими до момента их возвращения под контроль государства.

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Прямая речь: "Кто бы что ни хотел. Пусть хоть все союзники мира объединятся - мы все равно не признаем оккупированные территории. Это невозможно. Мы юридически их не признаем. Для нас они всегда будут оставаться оккупированными территориями, пока мы туда не вернемся".

Детали: Президент подчеркнул, что диалог с Россией должен происходить только с позиции силы, поскольку любая попытка относиться к агрессору на равных является поражением для Украины.

Прямая речь: "Путина нельзя субъективизировать в этих в этой истории. Он нарушил все. Он виноват и должен это осознать. Но его не остановить, если разговаривать с ним на равных – это проигрыш для Украины".

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Детали: Зеленский отдельно отметил, что завершение активной фазы войны является главным приоритетом для страны:

Прямая речь: "Мы должны найти все возможности, чтобы закончить горячую стадию войны. Это вопрос номер один. Переговоров может быть много, но главное – остановить активную фазу. Это номер один гарантии безопасности".

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