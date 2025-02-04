Снизив темп продвижения в Украине, россияне продолжают нести значительные потери – ISW
Аналитики Института изучения войны (ISW) указывают на то, что, несмотря на продвижение россиян в Украине, их темпы замедлились, при этом потери оккупантов остаются такими же высокими.
Источник: ISW
Детали: Российские войска продолжали нести большие потери в январе 2025 года, несмотря на более медленный темп продвижения по сравнению с предыдущими месяцами в конце 2024 года.
Министерство обороны Украины сообщило 3 февраля, что в январе 2025 года российские войска понесли 48 240 потерь – более трех российских мотострелковых дивизий – что делает январь вторым по количеству потерь месяцем после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.
По геолокационным данным ISW, российские войска продвинулись в январе на 498 квадратных километров в Украине и Курской области, или примерно на 16,1 квадратных километров в день. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что российские войска понесли примерно 96 потерь на квадратный километр захваченной территории.
Министерство обороны Украины сообщило, что российские войска понесли 48 670 потерь в декабре 2024 года – это самый высокий месячный показатель потерь с начала полномасштабного вторжения России – а по оценкам ISW, российские войска получили в общей сложности 593 квадратных километра в декабре 2024 года.
Дословно ISW: "Уменьшение захваченной территории примерно на 100 квадратных километров в период с декабря 2024 года по январь 2025 года в сочетании с аналогичным ежемесячным уровнем потерь указывает на то, что российские войска несут такие же высокие потери, несмотря на меньший территориальный прогресс в ближайшей перспективе".
Детали: Ранее ISW уже отмечал, что продвижение российских войск замедлилось с ноября 2024 года по декабрь 2024 года.
Дословно: "По предварительной оценке ISW, российское военное командование, вероятно, понесло рекордные потери личного состава с сентября 2024 года по ноябрь 2024 года, чтобы способствовать большему территориальному захвату, но остается неясным, будет ли российское военное командование готово к таким потерям, если темпы продвижения российских войск будут продолжать снижаться по мере того, как российские войска будут продвигаться к населенным пунктам, которые лучше обороняются, таким как Покровск".
Ключевые выводы ISW за 3 февраля:
- В январе 2025 года российские войска продолжали нести значительные потери, несмотря на более медленный темп продвижения по сравнению с предыдущими месяцами в конце 2024 года.
- По сообщениям, в ночь со 2 на 3 февраля украинские войска нанесли удары с беспилотников по объектам российской нефтегазовой инфраструктуры в Волгоградской и Астраханской областях.
- Украинские войска продолжают внедрять инновации в использовании беспилотников, чтобы сохранить свое технологическое преимущество над Россией и достичь эффекта на поле боя.
- Мониторинговая миссия Организации Объединенных Наций по правам человека в Украине выразила обеспокоенность "резким увеличением количества сообщений о казнях украинских военнопленных".
- Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Александр Сырский заявил 3 февраля, что Украина начала реализацию организационных реформ, направленных на переход Вооруженных сил Украины к "корпусной структуре".
- Неизвестные убили Армена Саркисяна, основателя батальона специального назначения "Арбат", который участвовал в гибридных действиях России и вторжении в Украину с 2014 года.
- Украинские силы продвинулись возле Боровой, а российские – возле Купянска, Боровой, Лимана, Часового Яра, Торецка, Покровска, Курахово, а также в направлении Днепра.
- Российское правительство расширяет федеральную программу "Время героев", целью которой является назначение отобранных Кремлем ветеранов на государственные должности, на оккупированную Украину в рамках долгосрочных усилий по интеграции оккупированной Украины в состав России.