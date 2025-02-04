Снизив темп продвижения в Украине, россияне продолжают нести значительные потери – ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) указывают на то, что, несмотря на продвижение россиян в Украине, их темпы замедлились, при этом потери оккупантов остаются такими же высокими.

Источник: ISW

Детали: Российские войска продолжали нести большие потери в январе 2025 года, несмотря на более медленный темп продвижения по сравнению с предыдущими месяцами в конце 2024 года.

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Министерство обороны Украины сообщило 3 февраля, что в январе 2025 года российские войска понесли 48 240 потерь – более трех российских мотострелковых дивизий – что делает январь вторым по количеству потерь месяцем после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

По геолокационным данным ISW, российские войска продвинулись в январе на 498 квадратных километров в Украине и Курской области, или примерно на 16,1 квадратных километров в день. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что российские войска понесли примерно 96 потерь на квадратный километр захваченной территории.

Министерство обороны Украины сообщило, что российские войска понесли 48 670 потерь в декабре 2024 года – это самый высокий месячный показатель потерь с начала полномасштабного вторжения России – а по оценкам ISW, российские войска получили в общей сложности 593 квадратных километра в декабре 2024 года.

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Дословно ISW: "Уменьшение захваченной территории примерно на 100 квадратных километров в период с декабря 2024 года по январь 2025 года в сочетании с аналогичным ежемесячным уровнем потерь указывает на то, что российские войска несут такие же высокие потери, несмотря на меньший территориальный прогресс в ближайшей перспективе".

Детали: Ранее ISW уже отмечал, что продвижение российских войск замедлилось с ноября 2024 года по декабрь 2024 года.

Дословно: "По предварительной оценке ISW, российское военное командование, вероятно, понесло рекордные потери личного состава с сентября 2024 года по ноябрь 2024 года, чтобы способствовать большему территориальному захвату, но остается неясным, будет ли российское военное командование готово к таким потерям, если темпы продвижения российских войск будут продолжать снижаться по мере того, как российские войска будут продвигаться к населенным пунктам, которые лучше обороняются, таким как Покровск".

Ключевые выводы ISW за 3 февраля: