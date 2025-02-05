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У Путина заявили, что открыты к переговорам, несмотря на "проблемы" с легитимностью Зеленского

Ирина БалачукСреда, 5 февраля 2025, 13:30
У Путина заявили, что открыты к переговорам, несмотря на проблемы с легитимностью Зеленского
Пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков. Фото РИА Новости

В Кремле заявили, что несмотря на "проблемы с точки зрения легитимности" президента Украины Владимира Зеленского, Москва якобы все равно открыта для переговоров.

Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости" со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова

Прямая речь Пескова: "Нужно отдавать себе полный отчет в том, что происходит. Анализ с нашей стороны, который неоднократно был озвучен президентом Путиным, говорит о том, что господин Зеленский имеет большие проблемы де-юре с точки зрения своей легитимности, но даже, несмотря на это, российская сторона остается открытой для переговоров".

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Детали: Он добавил, что готовность к диалогу со стороны Украины должна на чем-то базироваться.

"Готовность должна на чем-то зиждиться, готовность и желание. Она не может зиждиться на законодательном запрете таких переговоров для Зеленского. Поэтому пока, кроме как пустые слова, это невозможно воспринимать", – заявил Песков.

Он добавил, что динамика хода войны якобы говорит о том, что "заинтересованность в переговорах" должна исходить от Украины.  

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"Динамика развития событий на земле, динамика хода специальной военной операции (так россияне называют войну против Украины, – ред.) весьма недвусмысленно говорит о том, что в первую очередь открытость и заинтересованность в таких переговорах должна демонстрироваться Киевом", – сказал Песков.

Отвечая на вопрос, считает ли Путин Зеленского своим врагом, пресс-секретарь главы Кремля заявил, что в этой ситуации "не должно быть места эмоциям".

Предыстория:

  • Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов сесть за стол переговоров с Владимиром Путиным, если это будет единственный вариант для принесения мира украинцам. Он также отметил, что его личное отношение к главе РФ в этом случае не имеет значения. "Я считаю его врагом. И, если честно, думаю, что и он меня считает врагом", – сказал Зеленский.
  • Осенью 2022 года, когда Россия закрепила в своей конституции аннексию четырех украинских областей, Украина ввела запрет на прямые переговоры с Путиным.
  • Также украинское законодательство запрещают проводить выборы во время действия военного положения.
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что выборы в Украине очень важны, но они могут состояться только после окончания горячей фазы войны и отмены военного положения.

РосcияпереговорыУкраинароссийско-украинская война
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