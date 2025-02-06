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Россияне пытаются закрепиться на правом берегу реки Оскол в Харьковской области – DeepState

Иван ДьяконовЧетверг, 6 февраля 2025, 02:07
Россияне пытаются закрепиться на правом берегу реки Оскол в Харьковской области – DeepState
Карта: DeepState

Аналитический проект DeepState сообщил, что российские войска продолжают попытки форсирования реки Оскол в Харьковской области. 

Источник: DeepState

Детали: По данным DeepState, российские войска смогли создать небольшой плацдарм на правом берегу реки Оскол вблизи села Тополя. Попытки пересечь водную преграду враг осуществлял неоднократно, начиная с середины января, а активная разведка местности началась еще в прошлом месяце.

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Аналитики сообщают, что враг занял позиции на меловой горе южнее села Тополи, форсировав реку.

Дословно: "[Россияне] также пытались создать плацдарм между Каменкой и Тополями, но безуспешно. Они не смогли закрепиться и развить свой успех, поэтому эта попытка пока остается лишь тревожным сигналом перед возможными будущими атаками противника".

Предыстория: 

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  • 23 октября 2024 года председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в телемарафоне сообщил, что россияне постоянно бьют по переправам через реку Оскол, поэтому на левом берегу Купянска на Харьковщине затруднено восстановление критической инфраструктуры и эвакуация.
  • 3 декабря 2024 года в Генштабе и ОСУВ "Хортица" сообщили, что армия РФ пыталась захватить и удержать плацдарм на правом берегу реки Оскол в районе села Новомлинск Харьковской области, однако украинские защитники выбили врага.
  • 1 февраля эксперты Института изучения войны (ISW) указывают на то, что российские оккупанты готовятся к окружению Купянска и форсированию реки Оскол, а также продолжают "ползучее продвижение" в угоду правителю России Владимиру Путину, который не собирается заканчивать войну.

Харьковская областьвойна
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