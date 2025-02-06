Россияне пытаются закрепиться на правом берегу реки Оскол в Харьковской области – DeepState

Аналитический проект DeepState сообщил, что российские войска продолжают попытки форсирования реки Оскол в Харьковской области.

Источник: DeepState

Детали: По данным DeepState, российские войска смогли создать небольшой плацдарм на правом берегу реки Оскол вблизи села Тополя. Попытки пересечь водную преграду враг осуществлял неоднократно, начиная с середины января, а активная разведка местности началась еще в прошлом месяце.

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Аналитики сообщают, что враг занял позиции на меловой горе южнее села Тополи, форсировав реку.

Дословно: "[Россияне] также пытались создать плацдарм между Каменкой и Тополями, но безуспешно. Они не смогли закрепиться и развить свой успех, поэтому эта попытка пока остается лишь тревожным сигналом перед возможными будущими атаками противника".

Предыстория:

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