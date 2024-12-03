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РФ пыталась захватить плацдарм на правом берегу Оскола на Харьковщине, ВСУ выбили врага

Анастасия ПроцВторник, 3 декабря 2024, 12:00
РФ пыталась захватить плацдарм на правом берегу Оскола на Харьковщине, ВСУ выбили врага
РЕЧКА ОСКОЛ и село Новомлинск НА ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Армия РФ пыталась захватить и удержать плацдарм на правом берегу реки Оскол в районе села Новомлинск Харьковской области, однако украинские защитники выбили врага.

Источник: Генеральный штаб, сообщение ОСУВ "Хортица"

Дословно Генштаб: "На Харьковщине, в районе села Новомлинск, Купянского района, противник пытался захватить и удержать плацдарм на правом берегу реки Оскол. Имея преимущество в силах, враг даже переправился через водную преграду".

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Детали: Отмечают, что украинские защитники, при поддержке артиллерии и подразделений БпЛА, выбили противника с плацдарма.

В частности, воины 8-го отдельного штурмового батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" провели зачистку местности в окрестностях Новомлинска от сил противника.

Дословно ОСУВ "Хортица": "В результате успешной операции враг был уничтожен. Правый берег Оскола находится под контролем Сил обороны. Над Новомлинском развеваются украинские флаги".

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Что предшествовало:

  • В начале сентября ВСУ начали контрнаступление на Харьковщине. 11 сентября министр обороны Алексей Резников заявил, что Силы обороны Украины вышли на реку Оскол и продолжают освобождать область.
  • 18 сентября управление стратегических коммуникаций ВСУ сообщило, что украинские военные с 17 сентября контролируют не только правый, но и левый берег реки Оскол на Харьковщине.
  • 23 октября глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в телемарафоне сообщил, что россияне постоянно бьют по переправам через реку Оскол, из-за этого на левом берегу Купянска на Харьковщине затруднено восстановление критической инфраструктуры и эвакуация.

Харьковская областьВооруженные силы
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