РФ пыталась захватить плацдарм на правом берегу Оскола на Харьковщине, ВСУ выбили врага

РЕЧКА ОСКОЛ и село Новомлинск НА ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Армия РФ пыталась захватить и удержать плацдарм на правом берегу реки Оскол в районе села Новомлинск Харьковской области, однако украинские защитники выбили врага.

Источник: Генеральный штаб, сообщение ОСУВ "Хортица"

Дословно Генштаб: "На Харьковщине, в районе села Новомлинск, Купянского района, противник пытался захватить и удержать плацдарм на правом берегу реки Оскол. Имея преимущество в силах, враг даже переправился через водную преграду".

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Детали: Отмечают, что украинские защитники, при поддержке артиллерии и подразделений БпЛА, выбили противника с плацдарма.

В частности, воины 8-го отдельного штурмового батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" провели зачистку местности в окрестностях Новомлинска от сил противника.

Дословно ОСУВ "Хортица": "В результате успешной операции враг был уничтожен. Правый берег Оскола находится под контролем Сил обороны. Над Новомлинском развеваются украинские флаги".

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