РФ пыталась захватить плацдарм на правом берегу Оскола на Харьковщине, ВСУ выбили врага
Армия РФ пыталась захватить и удержать плацдарм на правом берегу реки Оскол в районе села Новомлинск Харьковской области, однако украинские защитники выбили врага.
Источник: Генеральный штаб, сообщение ОСУВ "Хортица"
Дословно Генштаб: "На Харьковщине, в районе села Новомлинск, Купянского района, противник пытался захватить и удержать плацдарм на правом берегу реки Оскол. Имея преимущество в силах, враг даже переправился через водную преграду".
Детали: Отмечают, что украинские защитники, при поддержке артиллерии и подразделений БпЛА, выбили противника с плацдарма.
В частности, воины 8-го отдельного штурмового батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" провели зачистку местности в окрестностях Новомлинска от сил противника.
Дословно ОСУВ "Хортица": "В результате успешной операции враг был уничтожен. Правый берег Оскола находится под контролем Сил обороны. Над Новомлинском развеваются украинские флаги".
Что предшествовало:
- В начале сентября ВСУ начали контрнаступление на Харьковщине. 11 сентября министр обороны Алексей Резников заявил, что Силы обороны Украины вышли на реку Оскол и продолжают освобождать область.
- 18 сентября управление стратегических коммуникаций ВСУ сообщило, что украинские военные с 17 сентября контролируют не только правый, но и левый берег реки Оскол на Харьковщине.
- 23 октября глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в телемарафоне сообщил, что россияне постоянно бьют по переправам через реку Оскол, из-за этого на левом берегу Купянска на Харьковщине затруднено восстановление критической инфраструктуры и эвакуация.