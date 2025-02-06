Reuters: Точность ракет КНДР за последние месяцы значительно возросла после "тренировок" на поле боя

Северокорейские ракеты, выпущенные Россией по Украине с декабря, стали точнее, вероятно, потому что КНДР использует войну для совершенствования своего оружия.

Источник: Reuters ссылаясь на два высокопоставленных украинских источника

Детали: По словам собеседника агентства, когда связи Москвы с Пхеньяном продолжают развиваться и вызывают тревогу от Вашингтона до Сеула, повышение точности северокорейского оружия до 50-100 метров от намеченной цели свидетельствует о том, что Северная Корея успешно использует поле боя для испытания своих ракетных технологий.

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Как проинформировал Reuters военный источник, пожелавшее остаться анонимным, за последние несколько недель более 20 баллистических ракет КНДР, которые поразили территорию Украины, стали точнее.

Журналисты анонимно поговорили с украинским чиновником, который знаком с вопросом ударов северокорейских ракет – он также подтвердил информацию о повышении их точности.

Эксперт по оружию Ян Ук из Сеульского института политических исследований заявил агентству, что такое улучшение точности ракет КНДР представляет угрозу безопасности Южной Кореи, Японии и Соединенных Штатов.

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"Это может оказать серьезное влияние на стабильность в регионе и мире", – сказал он.

В своем материале новостное агентство подчеркивает, что военные программы Северной Кореи значительно развились за последние годы, включая ракеты малой и средней дальности, которые, по словам Пхеньяна, могут нести ядерные боеголовки.

В Reuters отметили, что до своего вмешательства в войну России с Украиной КНДР никогда не использовала новое оружие на поле боя.

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