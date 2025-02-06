Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Reuters: Точность ракет КНДР за последние месяцы значительно возросла после "тренировок" на поле боя

Украинская правдаЧетверг, 6 февраля 2025, 10:11
Reuters: Точность ракет КНДР за последние месяцы значительно возросла после тренировок на поле боя
Фото: Getty Images

Северокорейские ракеты, выпущенные Россией по Украине с декабря, стали точнее, вероятно, потому что КНДР использует войну для совершенствования своего оружия.

Источник: Reuters ссылаясь на два высокопоставленных украинских источника

Детали: По словам собеседника агентства, когда связи Москвы с Пхеньяном продолжают развиваться и вызывают тревогу от Вашингтона до Сеула, повышение точности северокорейского оружия до 50-100 метров от намеченной цели свидетельствует о том, что Северная Корея успешно использует поле боя для испытания своих ракетных технологий.

Реклама:

Как проинформировал Reuters военный источник, пожелавшее остаться анонимным, за последние несколько недель более 20 баллистических ракет КНДР, которые поразили территорию Украины, стали точнее.

Журналисты анонимно поговорили с украинским чиновником, который знаком с вопросом ударов северокорейских ракет – он также подтвердил информацию о повышении их точности.

Эксперт по оружию Ян Ук из Сеульского института политических исследований заявил агентству, что такое улучшение точности ракет КНДР представляет угрозу безопасности Южной Кореи, Японии и Соединенных Штатов.

РЕКЛАМА:

"Это может оказать серьезное влияние на стабильность в регионе и мире", – сказал он.

В своем материале новостное агентство подчеркивает, что военные программы Северной Кореи значительно развились за последние годы, включая ракеты малой и средней дальности, которые, по словам Пхеньяна, могут нести ядерные боеголовки.

В Reuters отметили, что до своего вмешательства в войну России с Украиной КНДР никогда не использовала новое оружие на поле боя.

Напоминаем:

КНДРракетный ударроссийско-украинская война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
НАБУ проводить обшуки у "смотрящого" за Києвом
ЕС расследует роль россиян в закупке софта для секретной пограничной системы – FT
Дроны поразили российский аэродром, откуда оккупанты запускают "Шахеды" – Генштаб
Суд приостановил указ Трампа об отмене выдачи гражданства по праву рождения
Немецкие активисты подали в суд на соцсеть X за препятствование мониторингу дезинформации
Трамп подписал указ о запрете трансгендерным спортсменам участвовать в женских соревнованиях
Все новости...
КНДР
Президент: Из-за удара ВСУ по Курщине оккупанты потеряли десятки офицеров, в том числе из КНДР
ССО прокомментировали отвод войск КНДР на Курщине
Солдат КНДР отвели с линии фронта на Курщине из-за значительных потерь – NYT
Последние новости
11:02
ООН: в Демократической Республике Конго изнасиловали и сожгли заживо более 100 заключенных женщин
10:48
ГБР: Чиновники разворовали более 100 млн грн на закупке дров для ВСУ
10:45
"Укрэнерго" ввело аварийные отключения в 8 областях
10:36
обновленоПо всей Украине объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики
10:34
СМИ: ЕС нанял в США связанную с Трампом лоббистскую компанию
10:32
видеоКак чиновники придумывают конференции за границей для отпуска? Расследование Михаила Ткача
10:21
фотоФотоконкурс Wildlife Photographer of the Year объявил победителя в одной из номинаций
10:18
НАБУ проводить обшуки у "смотрящого" за Києвом
10:11
Reuters: Точность ракет КНДР за последние месяцы значительно возросла после "тренировок" на поле боя
09:58
В 2024 году Киев потратил на укрытие 2,4 миллиарда
Все новости...
Реклама:
Реклама: