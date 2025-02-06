Reuters: Точность ракет КНДР за последние месяцы значительно возросла после "тренировок" на поле боя
Северокорейские ракеты, выпущенные Россией по Украине с декабря, стали точнее, вероятно, потому что КНДР использует войну для совершенствования своего оружия.
Источник: Reuters ссылаясь на два высокопоставленных украинских источника
Детали: По словам собеседника агентства, когда связи Москвы с Пхеньяном продолжают развиваться и вызывают тревогу от Вашингтона до Сеула, повышение точности северокорейского оружия до 50-100 метров от намеченной цели свидетельствует о том, что Северная Корея успешно использует поле боя для испытания своих ракетных технологий.
Как проинформировал Reuters военный источник, пожелавшее остаться анонимным, за последние несколько недель более 20 баллистических ракет КНДР, которые поразили территорию Украины, стали точнее.
Журналисты анонимно поговорили с украинским чиновником, который знаком с вопросом ударов северокорейских ракет – он также подтвердил информацию о повышении их точности.
Эксперт по оружию Ян Ук из Сеульского института политических исследований заявил агентству, что такое улучшение точности ракет КНДР представляет угрозу безопасности Южной Кореи, Японии и Соединенных Штатов.
"Это может оказать серьезное влияние на стабильность в регионе и мире", – сказал он.
В своем материале новостное агентство подчеркивает, что военные программы Северной Кореи значительно развились за последние годы, включая ракеты малой и средней дальности, которые, по словам Пхеньяна, могут нести ядерные боеголовки.
В Reuters отметили, что до своего вмешательства в войну России с Украиной КНДР никогда не использовала новое оружие на поле боя.
Напоминаем:
- 26 ноября 2024 года сообщалось, что Северная Корея значительно расширяет ключевой завод по производству баллистических ракет, которые Россия использует в войне против Украины.
На 29 ноября 2024 года, по данным Главного управления разведки, в Россию из Северной Кореи уже перемещено более 100 артиллерийских систем и такое же количество баллистических ракет малой дальности типа KN-23/24.
Начальник ГУР Кирилл Буданов в январе заявил, что Северная Корея в 2025 году планирует передать россиянам как минимум 150 баллистических ракет малой дальности KN-23.