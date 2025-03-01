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Зеленский о споре в Белом доме: Надо понимать позицию Украины

Татьяна ОлейникСуббота, 1 марта 2025, 01:48
Зеленский о споре в Белом доме: Надо понимать позицию Украины
Скриншот из интервью Зеленского Fox News

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос, не хочет ли он попросить прощения перед американским визави Дональдом Трампом после спора в Белом доме.

Источник: интервью Зеленского Fox News, Reuters

Прямая речь Зеленского: "Я не думаю, что мы сделали что-то плохое. При всем уважении к демократии и медиа, думаю надо понимать позицию Украины".

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Детали: На вопрос, о том, сожалеет ли Зеленский о том, что произошло, он ответил: "Я считаю, что это была плохая ситуация. Я всегда открыт к медиа, но это должно было происходить за закрытыми дверями. Я хочу, чтобы наши партнеры понимали нас правильно".

Также глава государства добавил, что очень благодарен американцам и Трампу за всю поддержку, но он считает, что "мы должны быть на одной стороне".

Отвечая на вопрос, был ли Трамп слишком близок к Путину, как утверждают некоторые демократы, Зеленский сказал: "Мы говорили об этом".

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Зеленский отметил, что Трамп сказал, что хочет быть посередине, но "я хочу, чтобы он был больше на нашей стороне".

Журналист также спросил Зеленского, считает ли он, что перепалка была спланирована, он ответил, что это была "очень сложная ситуация" и он не хотел бы терять поддержку партнеров в США.

Что предшествовало:

ЗеленскийСШАТрамп
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