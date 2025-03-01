Зеленский о споре в Белом доме: Надо понимать позицию Украины
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос, не хочет ли он попросить прощения перед американским визави Дональдом Трампом после спора в Белом доме.
Источник: интервью Зеленского Fox News, Reuters
Прямая речь Зеленского: "Я не думаю, что мы сделали что-то плохое. При всем уважении к демократии и медиа, думаю надо понимать позицию Украины".
Детали: На вопрос, о том, сожалеет ли Зеленский о том, что произошло, он ответил: "Я считаю, что это была плохая ситуация. Я всегда открыт к медиа, но это должно было происходить за закрытыми дверями. Я хочу, чтобы наши партнеры понимали нас правильно".
Также глава государства добавил, что очень благодарен американцам и Трампу за всю поддержку, но он считает, что "мы должны быть на одной стороне".
Отвечая на вопрос, был ли Трамп слишком близок к Путину, как утверждают некоторые демократы, Зеленский сказал: "Мы говорили об этом".
Зеленский отметил, что Трамп сказал, что хочет быть посередине, но "я хочу, чтобы он был больше на нашей стороне".
Журналист также спросил Зеленского, считает ли он, что перепалка была спланирована, он ответил, что это была "очень сложная ситуация" и он не хотел бы терять поддержку партнеров в США.
Что предшествовало:
- Украинский президент Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом в пятницу после ссоры с Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом.
- В ответ Дональд Трамп заявил, что украинский президент "презрел" Соединенные Штаты, и что Владимир Зеленский "не готов к миру".
- Европейские лидеры, а также руководители ЕС тем временем публично поддержали Украину.
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Италия в ближайшее время предложит партнерам немедленный саммит с участием Соединенных Штатов, европейских стран и союзников для обсуждения вызовов, "начиная с Украины, которую вместе защищали в последние годы".
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Трамп во время общения с журналистами возле Белого дома заявил, что для возобновления переговоров Зеленский должен сказать, что хочет мира.