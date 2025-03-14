В Одессе застрелен активист Ганул

В Одессе застрелили активиста Демьяна Ганула.

Источник: Нацпол, собеседник УП в правоохранительных органах

Дословно НПУ: "Сообщение о том, что неизвестный мужчина выстрелил в прохожего в Приморском районе города поступило на спецлинию 102 сегодня около 10:30.

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Стрелок с места преступления скрылся. Пострадавший погиб. Все обстоятельства совершенного сейчас устанавливает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции и криминалисты".

Детали: По данным источника УП, речь идет именно о Демьяне Гануле.

Полиция отмечает, что принимает меры по задержанию стрелка. Подробности обещают позже.

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Обновлено: Полиция опубликовала фото подозреваемого в убийстве в Одессе.

Как сообщил глава МВД Игорь Клименко, в Одессу для расследования резонансного убийства выехала следственно-оперативная группа и криминалисты Центрального аппарата Национальной полиции во главе с главой Нацполиции Иваном Выговским.

Прямая речь Клименко: "Мне доложили информацию, которую удалось собрать по состоянию на сейчас. Есть конкретные зацепки. Оперативники и следователи полиции работают над установлением личности стрелка и его задержания".

Справка: Демьян Ганул - 31-летний общественный деятель, блогер, основатель и руководитель националистической организации "Уличный фронт", участник Революции достоинства и противостояния в Одессе 2 мая против пророссийских сил.

Попадал в скандалы из-за ДТП.

В июле 2020 года на трассе неизвестные обстреляли машину, в которой ехал Ганул.

В начале мая 2023 года неизвестные избили Ганула в Одессе, полиция расследовала уголовное дело.

В августе 2024 года Ганул в соцсетях сообщил, что его личные данные и данные его близких появились в российских соцсетях и он начал получать много угроз.

Активист заявил, что написал соответствующее заявление с доказательной базой и аргументацией на имя начальника полиции и СБУ. Нацполиция открыла уголовное производство по данному факту.