Зеленский сменил начальника Генштаба

Президент Владимир Зеленский назначил начальником Генштаба ВСУ Андрея Гнатова вместо Анатолия Баргилевича.

Источник: министр обороны Рустем Умеров в Facebook, указы на сайте президента, Генштаб ВСУ

Прямая речь Умерова: "Сегодня по моему представлению президент Украины назначил начальником Генерального штаба ВСУ генерал-майора Гнатова Андрея Викторовича. Он имеет более 27 лет военного опыта, командовал бригадой морской пехоты, войсками оперативного командования "Восток" и Объединенными силами ВСУ.

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Также своим приказом назначил генерал-лейтенанта Баргилевича Анатолия Владиславовича генеральным инспектором Минобороны Украины. Его задача – контроль за соблюдением военных стандартов и укрепление воинской дисциплины".

Детали: Умеров поблагодарил Баргилевича за службу на посту начальника Генштаба и заверил, что он "остается в команде".

"Сегодня его экспертиза необходима для реформирования Главной инспекции и внедрения современных механизмов контроля в Силах обороны, что позволит повысить дисциплину, оперативность и боеспособность наших войск", – отметил министр.

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Вместе с тем, на сайте президента опубликованы указы об увольнении Баргилевича с должности начальника Генштаба ВСУ и о назначении на эту должность Гнатова.

Позже в Генштабе ВСУ отметили, что перед Гнатовым поставлена задача "повысить эффективность управленческой вертикали Вооруженных Сил, в частности в процессе реорганизации и внедрения корпусной структуры, оперативность в принятии и реализации решений Ставки Верховного Главнокомандующего, а также воплощение боевого опыта в планировании и управлении войсками".

Что предшествовало: 26 февраля президент Владимир Зеленский уволил Андрея Гнатова с должности Командующего объединенных сил Вооруженных Сил Украины.

27 февраля министр обороны Рустем Умером по согласованию с главой государства назначил Гнатова заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил Анталолия Баргилевича.