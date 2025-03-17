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Военные показали Белогоровку после трех лет тяжелых боев за поселок

Ольга ГлущенкоПонедельник, 17 марта 2025, 04:54
Военные показали Белогоровку после трех лет тяжелых боев за поселок
скриншот

Военные ОСУВ "Хортица" опубликовали видео Белогоровки на Луганщине после трех лет тяжелых кровопролитных боев за поселок.

Источник: ОСУВ "Хортица" в Тelegram

Детали: В заметке отметили, что опубликованное видео – 81 отдельной аэромобильной Слобожанской бригады ВСУ.

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Дословно: "Белогоровка – символ несокрушимости и мощи воинов-десантников!

Когда-то тихий поселок Луганщины, с 2022 года стал плацдармом тяжелых и кровопролитных боев.

2022 год – когда враг ступил на нашу землю, воины-десантники стали щитом, чтобы остановить нашествие.

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2023-й, 2024-й, 2025-й. Белогоровка держится – мы обороняем нашу землю!

То, что осталось от населенного пункта сейчас – не только глубокие раны войны, но и символ стойкости и смелости каждого украинского воина".

Напомним: В конце февраля сообщалось, что поселок Белогоровка Луганской области, который недавно украинские аналитики DeepState обозначили на своей карте как сплошную "серую зону", находится под контролем Сил обороны. 

24 февраля DeepState сообщил, что россияне продвинулись в Белогоровке. 15 февраля на карте DeepState она полностью находится в "серой зоне".

Знать больше: Битва за белые горы. Что на самом деле происходит в Белогоровке, которая практически не появляется в новостях

Луганская областьроссийско-украинская война
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