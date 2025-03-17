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Військові показали Білогорівку після трьох років важких боїв за селище

Ольга Глущенко Понеділок, 17 березня 2025, 04:54
Військові показали Білогорівку після трьох років важких боїв за селище
скриншот

Військові ОСУВ "Хортиця" опублікували відео Білогорівку на Луганщині після трьох років важких кровопролитних боїв за селище.

Джерело: ОСУВ "Хортиця" у Тelegram

Деталі: У дописі зазначили, що опубліковане відео – 81 окремої аеромобільної Слобожанської бригади ЗСУ.

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Дослівно: "Білогорівка – символ незламності та могутності воїнів-десантників!

Колись тихе селище Луганщини, із 2022 року стало плацдармом важких та кровопролитних боїв.

2022 рік – коли ворог ступив на нашу землю, воїни-десантники стали щитом, щоб зупинити навалу.

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2023-й, 2024-й, 2025-й. Білогорівка тримається – ми обороняємо нашу землю!

Те, що залишилося від населеного пункту зараз – не лише глибокі рани війни, але й символ стійкості та сміливості кожного українського воїна".

Нагадаємо: Напркінці лютого повідомлялося, що селище Білогорівка Луганської області, яке нещодавно українські аналітики DeepState позначили на своїй мапі як суцільну "сіру зону", перебуває під контролем Сил оборони

24 лютого DeepState повідомив, що росіяни просунулися в Білогорівці. З 15 лютого на карті DeepState вона повністю перебуває в "сірій зоні".

Знати більше: Битва за білі гори. Що насправді відбувається в Білогорівці, яка практично не з'являється в новинах

Луганська областьросійсько-українська війна
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