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Трамп назвал разговор с Путиным "очень хорошим и продуктивным"

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникВторник, 18 марта 2025, 21:06
Трамп назвал разговор с Путиным очень хорошим и продуктивным
Трамп і Путин. Фото - Getty Images

Президент США Дональд Трамп охарактеризовал как "хороший и продуктивный" свой разговор с хозяином Кремля Владимиром Путиным 18 марта.

Источник: как сообщает "Европейская правда", об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social

Детали: Трамп написал, что его телефонный разговор с Путиным "был очень хорошим и продуктивным".

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"Мы договорились о немедленном прекращении огня на всех объектах энергетики и инфраструктуры, имея в виду, что будем быстро работать над полным прекращением огня и, в конце концов, над завершением этой ужасной войны между Россией и Украиной", – добавил он.

Также, по словам президента США, "были обсуждены многие элементы договора о мире".

"Этот процесс сейчас идет в полную силу, и мы, надеемся, ради Человечества, его завершим!" – подытожил президент США.

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Как известно, во время разговора Владимир Путин в очередной раз отверг предложение США о 30-дневном полном прекращении огня, на которое ранее согласилась Украина. Зато он поддержал обещание сторон на 30 дней "воздержаться" от атак на энергетические объекты.

Также Трамп и глава Кремля согласились, что мирные переговоры по российско-украинской войне должны "начаться немедленно на Ближнем Востоке".

Перед этим разговором в Белом доме утверждали, что президент США "полон решимости" заключить соглашение о завершении войны России против Украины, а мир находится близко к такому миру.

ТрампПутинпереговорыперемирие
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