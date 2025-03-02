Армия РФ в Курской области держит логистику ВСУ под огневым контролем – DeepState
В Курской области России ситуация для украинских сил обороны продолжает обостряться. Российские войска сосредоточили усилия на огневом контроле логистических путей ВСУ. Однако, с украинской стороны не было принято достаточных мер для противодействия этой угрозе.
Источник: военно-аналитический проект DeepState
Дословно: "Самой большой проблемой в районе Курщины является огневой контроль противника над всей логистикой Сил обороны. Начиная с января месяца, российские войска наращивали свои возможности контроля нашего передвижения и почему-то с нашей стороны не принимались соответствующие решения, чтобы устранить эту проблему. В течение февраля она начала достигать своего пика, а наибольшие осложнения начались после потери Свердликово, которое пробовали восстанавливать тоже не самым продуманным образом".
Детали: По информации DeepState, российские войска смогли прорваться в район населенного пункта Новенькое, наращивая свои силы и продолжая продвижение.
"Хотя закрепиться в этом районе сложно из-за специфики местности и отсутствия инфраструктуры, россияне активно пытаются обосноваться там. Ресурсы у россиян для этого есть", – говорят аналитики.
Дословно: "Неприятным моментом является также продвижение российских войск вдоль границы между населенными пунктами Журавка-Новенькое. Именно из этого района осуществляется наибольшее количество поражения по логистике (Вооруженных сил Украины – ред.), которая проходит от Юнаковки в Суджу и состояние дел в том районе начало ухудшаться давно".
Детали: В DeepState отмечают, что ситуация требует немедленного вмешательства, поскольку российские войска уже поразили "не один десяток средств передвижения".
Дословно: Противник продолжает накопление в районе Свердликово, продолжает осуществлять давление и худшим сценарием будет выход российских войск непосредственно на окраины Суджи, хотя огневым контролем они практически уже там".
Предыстория:
- В своей сводке Генштаб ВСУ сообщил, что по состоянию на 22:00 1 марта на Курском направлении украинские защитники отбили 16 атак противника. В то же время, враг нанес 22 авиационных ударов, в общем сбросил 30 управляемых бомб, и совершил 383 артиллерийских обстрела, в том числе 4 – из реактивных систем залпового огня.
- 20 февраля DeepState сообщили, что российские войска активно охотятся на логистику, которая идет из Украины в Курскую область РФ. Они осуществляют огневое поражение "по всему, что движется в ту сторону на Сумщине".
- 27 февраля стало известно, что Северная Корея отправила дополнительные войска в Курскую область России. Точное количество военного контингента остается неизвестным.