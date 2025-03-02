Армия РФ в Курской области держит логистику ВСУ под огневым контролем – DeepState

В Курской области России ситуация для украинских сил обороны продолжает обостряться. Российские войска сосредоточили усилия на огневом контроле логистических путей ВСУ. Однако, с украинской стороны не было принято достаточных мер для противодействия этой угрозе.

Источник: военно-аналитический проект DeepState

Дословно: "Самой большой проблемой в районе Курщины является огневой контроль противника над всей логистикой Сил обороны. Начиная с января месяца, российские войска наращивали свои возможности контроля нашего передвижения и почему-то с нашей стороны не принимались соответствующие решения, чтобы устранить эту проблему. В течение февраля она начала достигать своего пика, а наибольшие осложнения начались после потери Свердликово, которое пробовали восстанавливать тоже не самым продуманным образом".

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Детали: По информации DeepState, российские войска смогли прорваться в район населенного пункта Новенькое, наращивая свои силы и продолжая продвижение.

"Хотя закрепиться в этом районе сложно из-за специфики местности и отсутствия инфраструктуры, россияне активно пытаются обосноваться там. Ресурсы у россиян для этого есть", – говорят аналитики.

Дословно: "Неприятным моментом является также продвижение российских войск вдоль границы между населенными пунктами Журавка-Новенькое. Именно из этого района осуществляется наибольшее количество поражения по логистике (Вооруженных сил Украины – ред.), которая проходит от Юнаковки в Суджу и состояние дел в том районе начало ухудшаться давно".

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Детали: В DeepState отмечают, что ситуация требует немедленного вмешательства, поскольку российские войска уже поразили "не один десяток средств передвижения".

Дословно: Противник продолжает накопление в районе Свердликово, продолжает осуществлять давление и худшим сценарием будет выход российских войск непосредственно на окраины Суджи, хотя огневым контролем они практически уже там".

Предыстория: