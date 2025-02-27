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Северная Корея отправила дополнительные войска в Россию для участия в войне против Украины

Иван ДьяконовЧетверг, 27 февраля 2025, 06:42
Северная Корея отправила дополнительные войска в Россию для участия в войне против Украины
Иллюстративное фото: Getty Images

Северная Корея отправила дополнительные войска в Курскую область России. Точное количество военного контингента остается неизвестным.

Источник: Reuters со ссылкой на разведку и СМИ Южной Кореи

Детали: По информации южнокорейских медиа, Северная Корея отправила дополнительные военные подразделения к местам боевых действий в Курской области России. В этом регионе российские войска ведут бои с украинскими военными, которые совершили переход через границу в западной части России.

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Южнокорейское издание JoongAng со ссылкой на многочисленные источники сообщает, что в период с января по февраль 2025 года КНДР направила в Россию до трех тысяч военнослужащих.

Переброска войск осуществлялась российскими грузовыми судами и военными самолетами. Туда прибыли мотострелковые, инженерные и разведывательные подразделения, которые ранее не участвовали в боях в Курской области.

Предыстория: 

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  • 7 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что войска РФ снова подтянули северокорейских солдат в Курскую область, были новые штурмы на этом направлении. По его словам, сотни военных РФ и КНДР были уничтожены.
  • 11 февраля ISW написал, что Россия отправляет в Северную Корею сотни своих офицеров, официально для реабилитации, однако их пребывание может быть частью программы военной подготовки северокорейских солдат и обмена боевым опытом.
  • Представитель ГУР Вадим Скибицкий 19 февраля рассказал, что около тысячи солдат армии КНДР проходят обучение на новой военной технике в России, что повышает их боевую эффективность. По его словам, северокорейские военные быстро осваивают современные тактики и стратегии, в том числе работу с дронами.

Северная КореяРосcияроссийско-украинская войнаКНДР
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