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РФ должна показать реальную готовность завершить войну против Украины – решение 26 лидеров ЕС

Ирина Кутелева, Валентина РоманенкоЧетверг, 20 марта 2025, 17:14
РФ должна показать реальную готовность завершить войну против Украины – решение 26 лидеров ЕС
Саммит 20 марта в Брюсселе. фото Getty Images

В выводах саммита Евросоюза, проходящего 20 марта в Брюсселе, отмечается, что Россия должна продемонстрировать реальное желание к прекращению развязанной ею войны против Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на выводы саммита, которые публикует пресс-служба Европейского совета

Детали: Стоит отметить, что Венгрия отказалась подписать выводы саммита ЕС, касающиеся Украины. Именно поэтому раздел выводов по Украине, поддержанный 26 государствами-членами, был опубликован как отдельный документ.

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В выводах приветствуется совместное заявление Украины и США по итогам их встречи в Саудовской Аравии, где изложены предложения по прекращению огня, а также указано о возобновлении обмена разведданными и помощи в обеспечении безопасности со стороны США.

"Европейский совет призывает Россию проявить реальную политическую волю к прекращению войны", – подчеркивается в документе.

Лидеры 26 стран ЕС подчеркивают, что путь к миру должен включать усилия по оказанию гуманитарной помощи, обмен военнопленными, освобождение гражданских лиц и возвращение всех похищенных украинских детей.

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В Евросоюзе выразили готовность усилить давление на Россию, в том числе путем введения дополнительных санкций и усиления принудительного исполнения существующих мер.

Замороженные росактивы должны оставаться такими, пока Россия не прекратит свою войну против Украины и не компенсирует нанесенный ей ущерб.

В ЕС заявили о готовности содействовать мирному процессу и помочь обеспечить "справедливый и прочный мир для Украины, отвечающий интересам как Украины, так и Европы в целом".

В выводах говорится о готовности предоставлять Украине регулярную финансовую и военную поддержку.

Также подчеркивается необходимость привлечения к ответственности виновных за военные преступления, и признана важность процесса создания спецтрибунала по преступлению агрессии против Украины.

Кроме того, как писала "ЕвроПравда", на заседании Европейского совета 20 марта ряд лидеров ЕС выступили за ускорение переговорного процесса о вступлении Украины.

РосcиявойнаЕС
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