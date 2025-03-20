РФ должна показать реальную готовность завершить войну против Украины – решение 26 лидеров ЕС
В выводах саммита Евросоюза, проходящего 20 марта в Брюсселе, отмечается, что Россия должна продемонстрировать реальное желание к прекращению развязанной ею войны против Украины.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на выводы саммита, которые публикует пресс-служба Европейского совета
Детали: Стоит отметить, что Венгрия отказалась подписать выводы саммита ЕС, касающиеся Украины. Именно поэтому раздел выводов по Украине, поддержанный 26 государствами-членами, был опубликован как отдельный документ.
В выводах приветствуется совместное заявление Украины и США по итогам их встречи в Саудовской Аравии, где изложены предложения по прекращению огня, а также указано о возобновлении обмена разведданными и помощи в обеспечении безопасности со стороны США.
"Европейский совет призывает Россию проявить реальную политическую волю к прекращению войны", – подчеркивается в документе.
Лидеры 26 стран ЕС подчеркивают, что путь к миру должен включать усилия по оказанию гуманитарной помощи, обмен военнопленными, освобождение гражданских лиц и возвращение всех похищенных украинских детей.
В Евросоюзе выразили готовность усилить давление на Россию, в том числе путем введения дополнительных санкций и усиления принудительного исполнения существующих мер.
Замороженные росактивы должны оставаться такими, пока Россия не прекратит свою войну против Украины и не компенсирует нанесенный ей ущерб.
В ЕС заявили о готовности содействовать мирному процессу и помочь обеспечить "справедливый и прочный мир для Украины, отвечающий интересам как Украины, так и Европы в целом".
В выводах говорится о готовности предоставлять Украине регулярную финансовую и военную поддержку.
Также подчеркивается необходимость привлечения к ответственности виновных за военные преступления, и признана важность процесса создания спецтрибунала по преступлению агрессии против Украины.
Кроме того, как писала "ЕвроПравда", на заседании Европейского совета 20 марта ряд лидеров ЕС выступили за ускорение переговорного процесса о вступлении Украины.