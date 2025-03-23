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Пентагон начал проверку сотрудников на полиграфе после визита Маска – Bloomberg

Иван ДьяконовВоскресенье, 23 марта 2025, 05:57
Пентагон начал проверку сотрудников на полиграфе после визита Маска – Bloomberg
Фото: Getty Images

Министерство обороны США инициировало расследование с применением полиграфа после угроз миллиардера Илона Маска сотрудникам Пентагона, которые могли допустить утечку информации о том, что он должен был получить сверхсекретный брифинг относительно планов американских военных в случае потенциальной войны с Китаем.

Источник: Bloomberg

Детали: По данным издания, проверку инициировал руководитель аппарата министра обороны Пита Гегсета Джо Каспер. Он призвал расследовать "несанкционированное разглашение" информации, касающейся национальной безопасности, а также "передать виновных в соответствующие правоохранительные органы для уголовного преследования".

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Причиной расследования стала волна обсуждений, вызванная недавним визитом Маска в Пентагон. 

21 марта миллиардер встретился с военными чиновниками для обсуждения вопросов оборонных инноваций и сокращения расходов. Однако еще до этой встречи The New York Times сообщила, что, по словам анонимных американских чиновников, Пентагон планировал в пятницу проинформировать Маска о плане американских военных на случай любой войны, которая может вспыхнуть с Китаем.

После обнародования информации запланированную встречу подтвердили представители Пентагона и президент Трамп – но оба отрицали, что на заседании будут обсуждаться военные планы в отношении Китая.

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"Китай даже не будет упоминаться или обсуждаться", – написал Трамп в заметке на своей социальной платформе Truth Social. "Как позорно, что дискредитированные СМИ могут придумывать такую ложь. В любом случае, эта история абсолютно неправдива!!!" - заявил он.

Комментарии Трампа затем перепостил на X Маск, который назвал New York Times "чистой пропагандой" и пригрозил, заявив, что "с нетерпением ждет судебного преследования тех в Пентагоне, кто сливает злонамеренно ложную информацию в NYT".

"Они будут найдены", – предупредил технологический миллиардер.

В сообщении The New York Times, которое разозлило Белый дом, подчеркивается, что такой брифинг Пентагона расширит и без того широкую роль Маска и подсветит вопрос о потенциальном конфликте интересов, поскольку Маск проникает глубоко в федеральную бюрократию, продолжая управлять своими компаниями, такими как SpaceX, крупным государственным подрядчиком.

Предыстория:

  • В опрошенных восьми странах Европы почти 8 из 10 респондентов считают, что советнику Трампа Илону Маску нельзя доверять, а почти половина респондентов в Бельгии, Дании и Франции утверждают, что европейцы должны бойкотировать электромобили Tesla.
  • 22 марта министр обороны Италии Гвидо Крозетто сообщил, что переговоры по потенциальному контракту на 1,5 млрд евро между оператором спутникового интернета Starlink Илона Маска и итальянским правительством зашли в тупик.
  • Оппозиционные политики ставят под сомнение мудрость передачи контракта на национальную безопасность иностранному бизнесмену и близкому союзнику президента США Дональда Трампа.
  • Ранее агентство Reuters сообщило о том, что представители администрации Дональда Трампа угрожали Украине немедленным отключением от Starlink, если Киев не согласится на соглашение о распределении прибыли от использования украинских природных ресурсов.
  • Американский миллиардер назвал неправдивым эти сообщения. 

МаскСША
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