Пентагон начал проверку сотрудников на полиграфе после визита Маска – Bloomberg

Министерство обороны США инициировало расследование с применением полиграфа после угроз миллиардера Илона Маска сотрудникам Пентагона, которые могли допустить утечку информации о том, что он должен был получить сверхсекретный брифинг относительно планов американских военных в случае потенциальной войны с Китаем.

Источник: Bloomberg

Детали: По данным издания, проверку инициировал руководитель аппарата министра обороны Пита Гегсета Джо Каспер. Он призвал расследовать "несанкционированное разглашение" информации, касающейся национальной безопасности, а также "передать виновных в соответствующие правоохранительные органы для уголовного преследования".

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Причиной расследования стала волна обсуждений, вызванная недавним визитом Маска в Пентагон.

21 марта миллиардер встретился с военными чиновниками для обсуждения вопросов оборонных инноваций и сокращения расходов. Однако еще до этой встречи The New York Times сообщила, что, по словам анонимных американских чиновников, Пентагон планировал в пятницу проинформировать Маска о плане американских военных на случай любой войны, которая может вспыхнуть с Китаем.

После обнародования информации запланированную встречу подтвердили представители Пентагона и президент Трамп – но оба отрицали, что на заседании будут обсуждаться военные планы в отношении Китая.

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"Китай даже не будет упоминаться или обсуждаться", – написал Трамп в заметке на своей социальной платформе Truth Social. "Как позорно, что дискредитированные СМИ могут придумывать такую ложь. В любом случае, эта история абсолютно неправдива!!!" - заявил он.

Комментарии Трампа затем перепостил на X Маск, который назвал New York Times "чистой пропагандой" и пригрозил, заявив, что "с нетерпением ждет судебного преследования тех в Пентагоне, кто сливает злонамеренно ложную информацию в NYT".

"Они будут найдены", – предупредил технологический миллиардер.

В сообщении The New York Times, которое разозлило Белый дом, подчеркивается, что такой брифинг Пентагона расширит и без того широкую роль Маска и подсветит вопрос о потенциальном конфликте интересов, поскольку Маск проникает глубоко в федеральную бюрократию, продолжая управлять своими компаниями, такими как SpaceX, крупным государственным подрядчиком.

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