США угрожают отключить Украину от Starlink в случае отказа от соглашения об ископаемых – Reuters

Американские переговорщики рассматривают возможность отключения Украины от спутниковой интернет-системы Starlink компании Илона Маска, если Украина не согласится на их условия.

Источник: Reuters со ссылкой на три источника, знакомых с этим вопросом

Детали: По данным источников издания, переговорщики со стороны США давят на Киев, требуя доступа к украинским полезным ископаемым. Как один из рычагов давления рассматривается возможность отключения страны от Starlink.

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Дословно: "Продление доступа Украины к Starlink, принадлежащей SpaceX, было поднято на переговорах между американскими и украинскими официальными лицами после того, как президент Украины Владимир Зеленский отклонил первоначальное предложение министра финансов США Скотта Бессента.

Этот вопрос снова поднимался во время встречи между спецпредставителем США по вопросам Украины и России Китом Келлогом и Зеленским".

Детали: Во время встречи Украине сказали, что она столкнется с неизбежным отключением услуги, если не подпишет соглашение по полезным ископаемым, сообщил Reuters источник.

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