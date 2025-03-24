Зеленский назначил главу Киевской ОГА

Президент Владимир Зеленский назначил Николая Калашника председателем Киевской областной государственной администрации. До этого времени он исполнял эти обязанности временно.

Источник: указ №176/2025 от 24 марта на сайте главы государства

Дословно: "Назначить Калашника Николая Владимировича председателем Киевской областной государственной администрации".

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Что предшествовало: 11 марта Кабинет министров согласовал назначение Николая Калашника председателем Киевской областной госадминистрации.