Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Поддержи журналистские расследования Михаила Ткача

Зеленский назначил главу Киевской ОГА

Валентина РоманенкоПонедельник, 24 марта 2025, 17:42
Зеленский назначил главу Киевской ОГА
Николай Калашник. фото из Facebook чиновника

Президент Владимир Зеленский назначил Николая Калашника председателем Киевской областной государственной администрации. До этого времени он исполнял эти обязанности временно.

Источник: указ №176/2025 от 24 марта на сайте главы государства

Дословно: "Назначить Калашника Николая Владимировича председателем Киевской областной государственной администрации".

Реклама:

Что предшествовало: 11 марта Кабинет министров согласовал назначение Николая Калашника председателем Киевской областной госадминистрации.

Киевская областьместная властьЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
фотоНа Днепропетровщине взорвалось авто: ранены чиновник и его жена
Количество погибших в Харькове возросло до 4
Тарифы Трампа могут подорвать оборонную промышленность США – Politico
Жена подозреваемого экс-советника ОП Шила приобрела недвижимости в Дубае на $4 млн - Радио Свобода
Ответ Трампу: Канада вводит 25% пошлины на автомобили из США
В Грузии сократили срок безвизового пребывания украинцев до одного года
Все новости...
Киевская область
РФ атаковала Киевщину: Раненый мужчина, поврежденны дома, пожар на предприятии
Россияне массированно атаковали ударными БпЛА, на Киевщине работала ПВО
Российская атака на Киевщину: травмированы два человека, повреждены дома и предприятие – ОВА
Последние новости
09:45
Топгенерал НАТО: Украина не обречена проиграть войну
09:32
видеоФанаты литовского "Жальгириса" устроили проукраинский перформанс на матче Евролиги
09:32
Украинцы уменьшили спрос на импортируемые подержанные авто: какие модели покупают
09:22
Сенатор-республиканец беспокоится из-за возможного сокращения числа войск США в Европе
09:12
фотоНа Днепропетровщине взорвалось авто: ранены чиновник и его жена
09:06
фотоВ Словакии прошел масштабный протест из-за противоречивого проекта правительства Фицо
09:03
Apple может значительно повысить цены на iPhone из-за пошлин Трампа
09:00
В ночь на 4 апреля Россия атаковала 78 дронами: пострадали четыре области Украины
08:55
США ждут доклад посланника Кремля Путину перед следующими шагами – Bloomberg
08:24
Венгерский министр ожидает встречи с Сибигой в НАТО в пятницу
Все новости...
Реклама:
Реклама: