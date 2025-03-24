Зеленский: Будем расширять программу контрактов для молодежи 18-24 лет

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на Ставке в понедельник обсудили в частности результаты программы с контрактом для военнослужащих 18-24 лет и ее расширение.

Источник: обращение Зеленского

Прямая речь: "Был доклад по программе с контрактом 18-24, докладывали о первых результатах программы. Мы будем расширять ее: я был на фронте в субботу, есть запрос конкретных бригад, и будем на этот запрос реагировать положительно - будет больше бригад, которые смогут принять молодых добровольцев.

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Этот опыт надо расширять на Национальную гвардию Украины и также подразделения пограничников. Все эффективные подразделения в Силах обороны должны получить все возможности развиваться и увеличивать потенциал нашего государства, нашей устойчивости".

Детали: Также глава государства сообщил о совещаниях по дипломатической работе.

Прямая речь: "Сегодня представители Соединенных Штатов Америки говорили с командой войны - с представителями России. После того - снова встреча украинской и американской команд. Я ожидаю также и нового доклада. Нам нужно движение к реальному миру, к гарантированной безопасности".

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Что предшествовало: Кабинет министров 11 февраля утвердил порядок контрактов на один год для добровольцев в возрасте от 18 до 24 лет, предусматривающий получение 1 млн гривен единовременного денежного пособия.

В Минобороны заявили, что добровольцы в возрасте 18-24 лет, которые присоединились к войску еще до новых условий контракта, тоже могут получить миллион гривен.