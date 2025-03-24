Рада сняла с повестки дня законопроект о расширении полномочий Нацгвардии
Верховная Рада сняла с повестки дня законопроект №10311, который позволяет Нацгвардии применять огнестрельное оружие и слезоточивый газ против гражданских во время массовых беспорядков.
Источник: народный депутат Ярослав Железняк, председатель правления "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин
Детали: По словам Шабунина, Министерство внутренних дел не смогло аргументированно опровергнуть критику ЦПК относительно документа. Он отметил, что положения, которые фактически расширяли возможности силовиков в противодействии протестам, МВД подало как "упорядочение прав нацгвардейцев".
Также Шабунин отметил, что МВД не объяснило, каким образом борьба с массовыми протестами помогает в противодействии диверсионно-разведывательным группам (ДРГ), что было официальным обоснованием необходимости принятия этого законопроекта.
Народный депутат Ярослав Железняк подтвердил, что законопроект сняли с рассмотрения, признав его недоработанным.
Прямая речь Железняка: "В конспирологию здесь не верю. Откровенно, все нормально понимали что надо доработать. Не думаю что в этом созыве примем. Как минимум не в такой редакции".
Что предшествовало:
- Ранее общественная организация "Центр противодействия коррупции" обратила внимание на то, что правоохранительный комитет Верховной Рады поддержал законопроект, который позволяет Нацгвардии применять огнестрельное оружие и слезоточивый газ против гражданских во время массовых беспорядков.
- В ЦПК предупредили, что часть новых полномочий Нацгвардии в законопроекте - "не имеет отношения к эффективной защите государства, а лишь предоставляет полномочия разгонять митинги в стиле ликвидированного подразделения "Беркут".
- В Министерстве внутренних дел отметили, что предложенные изменения не расширяют полномочия Национальной гвардии, а лишь упорядочивают их, а по применению резиновых дубинок, электрошокеров и средств принудительной остановки транспорта, то гвардейцы и раньше могли их использовать. Позволяло это постановление Кабинета министров от 20 декабря 2017 года №1024 "Об утверждении перечня и правил применения специальных средств военнослужащими Национальной гвардии при выполнении служебных задач".