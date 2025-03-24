Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Поддержи журналистские расследования Михаила Ткача

Рада сняла с повестки дня законопроект о расширении полномочий Нацгвардии

Анастасия ПроцПонедельник, 24 марта 2025, 21:38
Рада сняла с повестки дня законопроект о расширении полномочий Нацгвардии
Иллюстративное фото: Getty Images

Верховная Рада сняла с повестки дня законопроект №10311, который позволяет Нацгвардии применять огнестрельное оружие и слезоточивый газ против гражданских во время массовых беспорядков.

Источник: народный депутат Ярослав Железняк, председатель правления "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин

Детали: По словам Шабунина, Министерство внутренних дел не смогло аргументированно опровергнуть критику ЦПК относительно документа. Он отметил, что положения, которые фактически расширяли возможности силовиков в противодействии протестам, МВД подало как "упорядочение прав нацгвардейцев".

Реклама:

Также Шабунин отметил, что МВД не объяснило, каким образом борьба с массовыми протестами помогает в противодействии диверсионно-разведывательным группам (ДРГ), что было официальным обоснованием необходимости принятия этого законопроекта.

Народный депутат Ярослав Железняк подтвердил, что законопроект сняли с рассмотрения, признав его недоработанным.

Прямая речь Железняка: "В конспирологию здесь не верю. Откровенно, все нормально понимали что надо доработать. Не думаю что в этом созыве примем. Как минимум не в такой редакции".

РЕКЛАМА:

Что предшествовало:

  • Ранее общественная организация "Центр противодействия коррупции" обратила внимание на то, что правоохранительный комитет Верховной Рады поддержал законопроект, который позволяет Нацгвардии применять огнестрельное оружие и слезоточивый газ против гражданских во время массовых беспорядков.
  • В ЦПК предупредили, что часть новых полномочий Нацгвардии в законопроекте - "не имеет отношения к эффективной защите государства, а лишь предоставляет полномочия разгонять митинги в стиле ликвидированного подразделения "Беркут".
  • В Министерстве внутренних дел отметили, что предложенные изменения не расширяют полномочия Национальной гвардии, а лишь упорядочивают их, а по применению резиновых дубинок, электрошокеров и средств принудительной остановки транспорта, то гвардейцы и раньше могли их использовать. Позволяло это постановление Кабинета министров от 20 декабря 2017 года №1024 "Об утверждении перечня и правил применения специальных средств военнослужащими Национальной гвардии при выполнении служебных задач".

Верховная РадаНацгвардия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
FT: Зеленский поручил проверить чиновников на полиграфе из-за утечки проекта соглашения с США
Фондовый рынок США переживает крупнейшее в истории двухдневное падение
На фронте заработали дроны на оптоволокне с дальностью 20 километров – Сырский
видеоВ Сибири бушуют степные пожары, огонь переходит на дома
В Кривом Роге на полнедели объявили траур
Россия снова атаковала почти сотней беспилотников
Все новости...
Верховная Рада
МВД: Новый законопроект не расширяет полномочия Нацгвардии, а упорядочивает их
Рада одобрила скидку 50% для штрафов за нарушение воинского учета
Рада сделала шаг к уголовному наказанию руководителей ТЦК и членов ВЛК
Последние новости
15:03
"Была паника": как домашний ДНК-тест помог разгадать тайну рождения 70-летней британки
14:48
Ультраправые в Германии впервые догнали консерваторов в опросе
14:31
FT: Зеленский поручил проверить чиновников на полиграфе из-за утечки проекта соглашения с США
14:10
В больницах Кривого Рога находятся 38 пострадавших после атаки РФ: в каком они состоянии
13:52
Зеленского "неприятно удивила" реакция США на российский удар по Кривому Рогу
13:26
Фондовый рынок США переживает крупнейшее в истории двухдневное падение
13:02
В Винницкой области учитель нецензурно высказывался и ударил ученика по голове: за дело взялась полиция
12:55
фотоЭстония выслала россиянина, который оправдывал преступления России
12:30
В Испании в результате шторма погибли три человека
12:16
На фронте заработали дроны на оптоволокне с дальностью 20 километров – Сырский
Все новости...
Реклама:
Реклама: