Рада сняла с повестки дня законопроект о расширении полномочий Нацгвардии

Верховная Рада сняла с повестки дня законопроект №10311, который позволяет Нацгвардии применять огнестрельное оружие и слезоточивый газ против гражданских во время массовых беспорядков.

Источник: народный депутат Ярослав Железняк, председатель правления "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин

Детали: По словам Шабунина, Министерство внутренних дел не смогло аргументированно опровергнуть критику ЦПК относительно документа. Он отметил, что положения, которые фактически расширяли возможности силовиков в противодействии протестам, МВД подало как "упорядочение прав нацгвардейцев".

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Также Шабунин отметил, что МВД не объяснило, каким образом борьба с массовыми протестами помогает в противодействии диверсионно-разведывательным группам (ДРГ), что было официальным обоснованием необходимости принятия этого законопроекта.

Народный депутат Ярослав Железняк подтвердил, что законопроект сняли с рассмотрения, признав его недоработанным.

Прямая речь Железняка: "В конспирологию здесь не верю. Откровенно, все нормально понимали что надо доработать. Не думаю что в этом созыве примем. Как минимум не в такой редакции".

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