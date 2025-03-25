Зеленский: В случае нарушения договоренностей о безопасности на море Украина будет обращаться к США
Вторник, 25 марта 2025, 18:40
В случае нарушения договоренностей по безопасному судоходству в Черном море и прекращения обстрелов по энергетике стороны будут обращаться к Соединенным Штатам Америки.
Источник: Зеленский во время общения с украинскими медиа
Прямая речь: "На сейчас мы имеем такой ответ. Если мы видим, что кто-то нарушает, мы считаем, что мы обращаемся по всем нашим линиям к американской стороне с теми фактами и доказательствами, что российская сторона нарушила это".
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Предыстория:
- Белый дом опубликовал два отдельных заявления по итогам переговоров с представителями Украины и России 23-25 марта на экспертном уровне.
- Украина и США договорились обеспечить безопасное судоходство в Черном море, а перемещение Россией своих военных судов за пределы восточной части Черного моря будет считаться нарушением "духа договоренностей".
- Украина и США договорились также "внедрить договоренности президентов о полном запрете ударов по энергетической инфраструктуре Украины и России".