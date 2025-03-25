Зеленский: В случае нарушения договоренностей о безопасности на море Украина будет обращаться к США

В случае нарушения договоренностей по безопасному судоходству в Черном море и прекращения обстрелов по энергетике стороны будут обращаться к Соединенным Штатам Америки.

Источник: Зеленский во время общения с украинскими медиа

Прямая речь: "На сейчас мы имеем такой ответ. Если мы видим, что кто-то нарушает, мы считаем, что мы обращаемся по всем нашим линиям к американской стороне с теми фактами и доказательствами, что российская сторона нарушила это".

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