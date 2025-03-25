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Зеленський: У випадку порушення домовленостей про безпеку на морі Україна буде звертатися до США

Олександр ШумілінВівторок, 25 березня 2025, 18:40
Зеленський: У випадку порушення домовленостей про безпеку на морі Україна буде звертатися до США
Фото: Getty Images

У випадку порушення домовленостей щодо безпечного судноплавства у Чорному морі і припинення обстрілів по енергетиці сторони будуть звертатися до Сполучених Штатів Америки.  

Джерело: Зеленський під час спілкування з українськими медіа

Пряма мова: "На зараз ми маємо таку відповідь. Якщо ми бачимо, що хтось порушує, ми вважаємо, що ми звертаємося по всіх наших лініях до американської сторони з тими фактами і доказами, що російська сторона порушила це".  

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Передісторія:

  • Білий дім опублікував дві окремі заяви за підсумками переговорів з представниками України та Росії 23-25 березня на експертному рівні.
  • Україна та США домовилися забезпечити безпечне судноплавство у Чорному морі, а переміщення Росією своїх військових суден за межі східної частини Чорного моря буде вважатися порушенням "духу домовленостей".
  • Україна і США домовилися також "впровадити домовленості президентів щодо повної заборони ударів по енергетичній інфраструктурі України та Росії".

Чорне мореСША
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