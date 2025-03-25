Зеленський: У випадку порушення домовленостей про безпеку на морі Україна буде звертатися до США

У випадку порушення домовленостей щодо безпечного судноплавства у Чорному морі і припинення обстрілів по енергетиці сторони будуть звертатися до Сполучених Штатів Америки.

Джерело: Зеленський під час спілкування з українськими медіа

Пряма мова: "На зараз ми маємо таку відповідь. Якщо ми бачимо, що хтось порушує, ми вважаємо, що ми звертаємося по всіх наших лініях до американської сторони з тими фактами і доказами, що російська сторона порушила це".

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