Зеленський: У випадку порушення домовленостей про безпеку на морі Україна буде звертатися до США
Вівторок, 25 березня 2025, 18:40
У випадку порушення домовленостей щодо безпечного судноплавства у Чорному морі і припинення обстрілів по енергетиці сторони будуть звертатися до Сполучених Штатів Америки.
Джерело: Зеленський під час спілкування з українськими медіа
Пряма мова: "На зараз ми маємо таку відповідь. Якщо ми бачимо, що хтось порушує, ми вважаємо, що ми звертаємося по всіх наших лініях до американської сторони з тими фактами і доказами, що російська сторона порушила це".
Реклама:
Передісторія:
- Білий дім опублікував дві окремі заяви за підсумками переговорів з представниками України та Росії 23-25 березня на експертному рівні.
- Україна та США домовилися забезпечити безпечне судноплавство у Чорному морі, а переміщення Росією своїх військових суден за межі східної частини Чорного моря буде вважатися порушенням "духу домовленостей".
- Україна і США домовилися також "впровадити домовленості президентів щодо повної заборони ударів по енергетичній інфраструктурі України та Росії".