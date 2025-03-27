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Макрон пообещал, что "Коалиция решительных" за 3 недели предложит, как мониторить перемирие

Кристина Бондарева, Станислав ПогориловЧетверг, 27 марта 2025, 17:14
Макрон пообещал, что Коалиция решительных за 3 недели предложит, как мониторить перемирие
Эмманюэль Макрон, фото: Getty Images

Президент Франции Эмманюэль Макрон на брифинге после саммита "коалиции решительных" в Париже в четверг сообщил, что  министры иностранных дел стран-союзниц Киева подготовят юридические позиции по мониторингу прекращения огня в Украине.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro

Детали: Он отметил, что между украинцами и американцами обсуждаются идеи прекращения огня, но условия его воплощения и мониторинга остаются непонятными.

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Прямая речь Макрона: "Следует ли предоставить ответственность ОБСЕ? Следует ли предоставить Организации Объединенных Наций мандат миротворческих сил для мониторинга линии фронта? Должна ли существовать специальная система мониторинга? Чтобы решить эти вопросы, министры иностранных дел разных стран-союзников Киева получили мандат выдвинуть конкретное предложение по мониторингу прекращения огня в течение следующих трех недель".

Детали: Он также отметил, что пока нет единодушия относительно отправки международных сил под руководством Европы, сообщает The Guardian. Но, добавил Макрон, в этом нет необходимости. По его словам, существует широкое согласие относительно того, что любые будущие гарантии безопасности для Украины должны базироваться на трех столпах:

  • сильная украинская армия. Совместная франко-британская миссия должна отправиться в Киев для изучения потребностей украинского войска и того, что можно сделать для поддержки будущей армии;
  • силы гарантирования, которые, по его словам, не будут размещены на линии конфликта, но будут оказывать поддержку в "стратегических" районах;
  • более широкое перевооружение Европы и представление европейской позиции на любых мирных переговорах.

Макрон также выразил надежду, что США в будущем окажут поддержку размещению ограниченного военного контингента в Украине.

Макронроссийско-украинская война
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