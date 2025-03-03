В снарядах к российским РСЗО "Торнадо" обнаружили иностранные компоненты – ГУР

В снарядах к российским реактивным системам залпового огня "Торнадо-С", которыми Россия наносит удары по Украине, обнаружены компоненты из США, Китая, Швейцарии и Великобритании.

Источник: Главное управление разведки Министерства обороны Украины

Дословно: "В исследованных образцах управляемых реактивных снарядов системы залпового огня "Торнадо-С", которые были применены государством-агрессором против Украины, обнаружено одновременное использование двух волоконно-оптических гироскопов. Блок иностранного производства без маркировки производителя имеет индикаторные пломбы на китайском языке и визуальное сходство с гироскопами AgileLight китайского производителя BWSENSING".

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Детали: Российский и иностранный блоки имеют схожее строение. Главное отличие – в типе процессора: в российском блоке используется программируемая вентильная матрица Altera Cyclone, производства США, тогда как в иностранном – микроконтроллер STMicroelectronics из Швейцарии.

Кроме того, в российском оборудовании обнаружены электронные компоненты иностранного производства. В частности, из США – Analog Devices, National Semiconductor, Maxim Integrated, из Китая – Panwoo Equipment Consulting, Mornsun, из Швейцарии – STMicroelectronics, из Великобритании – Golledge Electronics.

Напомним:

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