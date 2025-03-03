В снарядах к российским РСЗО "Торнадо" обнаружили иностранные компоненты – ГУР
В снарядах к российским реактивным системам залпового огня "Торнадо-С", которыми Россия наносит удары по Украине, обнаружены компоненты из США, Китая, Швейцарии и Великобритании.
Источник: Главное управление разведки Министерства обороны Украины
Дословно: "В исследованных образцах управляемых реактивных снарядов системы залпового огня "Торнадо-С", которые были применены государством-агрессором против Украины, обнаружено одновременное использование двух волоконно-оптических гироскопов. Блок иностранного производства без маркировки производителя имеет индикаторные пломбы на китайском языке и визуальное сходство с гироскопами AgileLight китайского производителя BWSENSING".
Детали: Российский и иностранный блоки имеют схожее строение. Главное отличие – в типе процессора: в российском блоке используется программируемая вентильная матрица Altera Cyclone, производства США, тогда как в иностранном – микроконтроллер STMicroelectronics из Швейцарии.
Кроме того, в российском оборудовании обнаружены электронные компоненты иностранного производства. В частности, из США – Analog Devices, National Semiconductor, Maxim Integrated, из Китая – Panwoo Equipment Consulting, Mornsun, из Швейцарии – STMicroelectronics, из Великобритании – Golledge Electronics.
Напомним:
- Еще в 2022 году в российском оружии, изъятом в Украине, было обнаружено более 450 компонентов производства компаний из США, Европы и Азии, приобретенной в течение последних лет перед вторжением России в Украину.
- Летом 2023 года президент Владимир Зеленский призвал мир настолько сократить торговлю с Россией, чтобы страна-террорист не смогла использовать ни одного компонента для создания оружия, которое бьет по Украине.
- В октябре 2024 года министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал союзников усилить санкции и экспортный контроль после обнаружения свежепроизведенных западных компонентов в ракете КНДР, которую сбили в Украине.