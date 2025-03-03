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Трамп заявил, что не отдал "ни одной украинской земли" России

Станислав ПогориловПонедельник, 3 марта 2025, 15:03
Трамп заявил, что не отдал ни одной украинской земли России
Дональд Трамп, фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social заявил, что является единственным президентом Соединенных Штатов, который не отдал "ни одной украинской земли путинской России" и призвал помнить об этом во время критики со стороны демократов.

Источник: Трамп в соцсети Truth Social, телеканал Fox 5 New York

Прямая речь Трампа: "Единственный президент, который не отдал ни одной украинской земли путинской России - это президент Дональд Трамп".

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Детали: Президент США пообещал рассказать "все как есть" ближайшей ночью. "Завтрашняя ночь будет большой. Я расскажу все как есть!", - написал Трамп.

Анонсировано, что во вторник ночью Трамп должен выступить на совместном заседании Конгресса США.

 

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