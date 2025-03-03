Трамп заявил, что не отдал "ни одной украинской земли" России
Понедельник, 3 марта 2025, 15:03
Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social заявил, что является единственным президентом Соединенных Штатов, который не отдал "ни одной украинской земли путинской России" и призвал помнить об этом во время критики со стороны демократов.
Источник: Трамп в соцсети Truth Social, телеканал Fox 5 New York
Прямая речь Трампа: "Единственный президент, который не отдал ни одной украинской земли путинской России - это президент Дональд Трамп".
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Детали: Президент США пообещал рассказать "все как есть" ближайшей ночью. "Завтрашняя ночь будет большой. Я расскажу все как есть!", - написал Трамп.
Анонсировано, что во вторник ночью Трамп должен выступить на совместном заседании Конгресса США.
Предыстория:
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- 28 февраля президенты Украины Владимир Зеленский и США Дональд Трамп, а также вице-президент США Джей Ди Вэнс поспорили в Белом доме при телекамерах и на повышенных тонах относительно войны в Украине.
- Перед этим Трамп на встрече с Зеленским заявил, что он выступает и за Украину, и за Россию.
- Трамп после спора с Зеленским в Белом доме заявил, что тот "пренебрег" Штатами и "не готов к миру".
- После этого Зеленский досрочно покинул Белый дом.