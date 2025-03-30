В Сирии приняло присягу новое переходное правительство после свержения режима Асада
Новое переходное правительство Сирии приняло присягу почти через четыре месяца после свержения Башара Асада. Новый кабинет, в который вошли представители различных этнических и религиозных групп, ставит перед собой цель стабилизировать страну после многолетней войны.
Источник: Associated Press
Детали: Церемония принятия присяги состоялась в субботу 29 марта. В состав правительства вошли 23 члена, однако премьер-министра нет – согласно временной конституции, принятой в марте, функции главы правительства будет выполнять генеральный секретарь.
Новое правительство было сформировано после того, как в начале декабря 2024 года семья Асада была отстранена от власти.
"Формирование нового правительства сегодня является декларацией нашей общей воли к построению нового государства", – заявил временный президент Ахмед аль-Шараа во время церемонии.
В состав кабинета не вошли представители поддерживаемых США и возглавляемых курдами Сирийских демократических сил, а также автономной администрации на северо-востоке страны.
Дословно: "Формирование нового правительства также имеет целью ослабление международного давления и убеждение западных стран в необходимости снятия санкций, наложенных более десяти лет назад на режим Асада. По данным ООН, 90% сирийцев находятся за чертой бедности, а миллионы людей сталкиваются с сокращением продовольственной помощи".
Справочно: Режим Асада удерживал власть в Сирии в течение 53 лет и потерпел крах после того, как 12-дневное наступление повстанцев во главе с исламистской боевой группировкой "Хаят Тахрир аш-Шам", или "Организация освобождения Леванта" 8 декабря завершилось захватом Дамаска – столицы страны.
Председатель Национальной коалиции сирийских революционных и оппозиционных сил Хади Аль-Бахра заявил о планах сформировать гражданское правительство после свержения режима президента Башара Асада. Новым временным премьер-министром Сирии стал Мухаммед аль-Башир.
Свергнутый президент Сирии Башар Асад со своей семьей находятся в Москве, Россия предоставила им убежище.
Предыстория:
- В январе ЕС согласился снять санкции с нескольких ключевых секторов сирийской экономики.
- По данным Международной организации по миграции после свержения сирийского диктатора Башара Асада, в течение 2025 года в свои дома вернулось около 1,2 млн сирийцев, более 20% – из Турции.