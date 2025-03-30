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В Сирии приняло присягу новое переходное правительство после свержения режима Асада

Иван ДьяконовВоскресенье, 30 марта 2025, 02:00
В Сирии приняло присягу новое переходное правительство после свержения режима Асада
Временный президент Сирии Ахмед аль-Шараа. Фото: Getty Images

Новое переходное правительство Сирии приняло присягу почти через четыре месяца после свержения Башара Асада. Новый кабинет, в который вошли представители различных этнических и религиозных групп, ставит перед собой цель стабилизировать страну после многолетней войны.

Источник: Associated Press

Детали: Церемония принятия присяги состоялась в субботу 29 марта. В состав правительства вошли 23 члена, однако премьер-министра нет – согласно временной конституции, принятой в марте, функции главы правительства будет выполнять генеральный секретарь.

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Новое правительство было сформировано после того, как в начале декабря 2024 года семья Асада была отстранена от власти.

"Формирование нового правительства сегодня является декларацией нашей общей воли к построению нового государства", – заявил временный президент Ахмед аль-Шараа во время церемонии.

В состав кабинета не вошли представители поддерживаемых США и возглавляемых курдами Сирийских демократических сил, а также автономной администрации на северо-востоке страны.

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Дословно: "Формирование нового правительства также имеет целью ослабление международного давления и убеждение западных стран в необходимости снятия санкций, наложенных более десяти лет назад на режим Асада. По данным ООН, 90% сирийцев находятся за чертой бедности, а миллионы людей сталкиваются с сокращением продовольственной помощи".

Справочно: Режим Асада удерживал власть в Сирии в течение 53 лет и потерпел крах после того, как 12-дневное наступление повстанцев во главе с исламистской боевой группировкой "Хаят Тахрир аш-Шам", или "Организация освобождения Леванта" 8 декабря завершилось захватом Дамаска – столицы страны. 

Председатель Национальной коалиции сирийских революционных и оппозиционных сил Хади Аль-Бахра заявил о планах сформировать гражданское правительство после свержения режима президента Башара Асада. Новым временным премьер-министром Сирии стал Мухаммед аль-Башир. 

Свергнутый президент Сирии Башар Асад со своей семьей находятся в Москве, Россия предоставила им убежище.

Предыстория:

Сирия
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