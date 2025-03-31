Bihus.Info выяснили, как Комарницкий и компания незаконно завладели участками в Киеве

Журналисты "Bihus.Info" проанализировали записи с участием должностных лиц и депутатов КГГА и так называемого "смотрящего за Киевом" Дениса Комарницкого. На них слышно, как Комарницкий раздает указания и реализует совместные земельные схемы.

Источник: Bihus.Info

Детали: Расследователи проанализировали материалы, появившиеся в результате работы НАБУ. Правоохранители несколько лет прослушивали Комарницкого и его соратников из киевской власти. Тогда удалось установить, что в 2023-24 годах группа во главе с Комарницким незаконно завладела и пыталась присвоить земельных участков на почти 100 млн грн.

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Дословно Bihus.Info: "По данным следствия, эта группа получала участки по так называемой "туалетной схеме", суть которой в том, чтобы приватизировать мелкий объект недвижимости в Киеве, а затем через голосование Киевсовета получить под ним несоизмеримо большой земельный участок. Эта схема в городе практикуется давно и известна всем, но в данном случае она видоизменилась, ведь на большинстве участков, о которых идет речь, никаких зданий вообще не было".

Детали: Из прослушек стало известно, что под шефством Комарницкого существовал проект "Торговля", который заключался в том, чтобы на постоянной основе осуществлять поиск коммерчески привлекательных участков в Киеве и выводить их.

За это в группе во главе с Комарницким отвечали в основном заместитель Кличко Петр Оленич, заместитель директора КП "Киевблагоустройство" Алексей Мушта, глава земельной комиссии КГС Михаил Терентьев, а также непосредственные менеджеры Комарницкого.

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В первую очередь их интересовали "проходные" участки возле станций метро, транспортных развязок и рядом с многоквартирными домами. Из диалогов следует, что на некоторых из них планировали построить торговые центры, на еще одном - апарт-отель.

Группе удалось незаконно завладеть 6 участками: рядом со ст. м. Контрактовая, на Троещине. Контрактовая, на Троещине, на Нивках, землей неподалеку от Голосеевского парка и двумя возле ст. м. Житомирская. Житомирская.

Еще на одном участке вблизи метро Берестейская, по такой же схеме, организации, несмотря на сопротивление жителей соседних домов, удалось построить торговый центр.

Дословно Bihus.Info: "Интересно также, чтобы под каждый "вывод" группа создавала отдельную компанию, владельцами которой становились или родственники самих участников схемы, или подставные лица, которые, впрочем, приводили к тем же участникам.

Среди прослушек, оказавшихся в распоряжении Bihus.Info, есть многочисленные разговоры одного из "подставных" участников, который юридически числился учредителем нескольких компаний, а фактически получал от заинтересованных в схеме должностных лиц мизерные средства в наличности".

Что предшествовало: "Украинская правда" нашла за границей бывшего депутата Киевского горсовета Дениса Комарницкого, которого правоохранители подозревают в создании и управлении преступной организацией с целью завладения столичной землей.

Предыстория: