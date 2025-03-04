Украинская армия получит скоростные дроны NORD украинского производства – Минобороны

Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к использованию в Вооруженных силах украинские высокоскоростные, маневренные и компактные беспилотные авиационные комплексы NORD.

Источник: Минобороны

Дословно: "Беспилотники NORD – компактные и маневренные. Дроны имеют усовершенствованную систему управления, которая обеспечивает надежную связь оператора и "птички" в условиях работы вражеских средств радиоэлектронной борьбы".

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Детали: Как заявили в оборонном ведомстве, БпЛА оснащены карбоновыми рамами различных типоразмеров. Они могут нести боевую нагрузку в несколько килограммов и развивать скорость до 150 километров в час.

Напомним: