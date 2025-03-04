Украинская армия получит скоростные дроны NORD украинского производства – Минобороны
Вторник, 4 марта 2025, 14:06
Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к использованию в Вооруженных силах украинские высокоскоростные, маневренные и компактные беспилотные авиационные комплексы NORD.
Источник: Минобороны
Дословно: "Беспилотники NORD – компактные и маневренные. Дроны имеют усовершенствованную систему управления, которая обеспечивает надежную связь оператора и "птички" в условиях работы вражеских средств радиоэлектронной борьбы".
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Детали: Как заявили в оборонном ведомстве, БпЛА оснащены карбоновыми рамами различных типоразмеров. Они могут нести боевую нагрузку в несколько килограммов и развивать скорость до 150 километров в час.
Напомним:
- Министерство обороны 25 декабря 2024 года допустило к поставке военным подразделениям отечественный беспилотный авиационный комплекс "Щедрык".
- 27 декабря Министерство обороны Украины кодифицировало и позволило использовать украинским войскам роботизированную платформу "Равлик".
- 13 февраля Минобороны допустило к использованию в подразделениях Сил обороны наземные роботизированные комплексы Spextr различных модификаций, на которые возложен широкий спектр задач.