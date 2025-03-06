Операторы Hawk поблагодарили народ США: система ЗРК сохранила сотни жизней украинцев

К флешмобу с благодарностью народу Соединенных Штатов Америки за военную помощь Украине присоединились украинские операторы зенитного ракетного комплекса Hawk.

Источник: Воздушное командование "Південь" и ВК "Захід"

Дословно: "Дорогой народ Америки!

Реклама:

Мы, военные украинского подразделения ПВО, хотим выразить нашу благодарность за всю вашу поддержку, которую вы оказали в эти трудные времена. Эта система уже сохранила сотни жизней наших людей в городах, защищая их от российских ракет и дронов.

Спасибо, что стоите с нами в нашей борьбе за демократию и свободу. Ваша поддержка очень важна для нас".

РЕКЛАМА:

Детали: Обращения записаны на английском языке.

Предыстория: