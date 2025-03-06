Операторы Hawk поблагодарили народ США: система ЗРК сохранила сотни жизней украинцев
Четверг, 6 марта 2025, 17:03
К флешмобу с благодарностью народу Соединенных Штатов Америки за военную помощь Украине присоединились украинские операторы зенитного ракетного комплекса Hawk.
Источник: Воздушное командование "Південь" и ВК "Захід"
Дословно: "Дорогой народ Америки!
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Мы, военные украинского подразделения ПВО, хотим выразить нашу благодарность за всю вашу поддержку, которую вы оказали в эти трудные времена. Эта система уже сохранила сотни жизней наших людей в городах, защищая их от российских ракет и дронов.
Спасибо, что стоите с нами в нашей борьбе за демократию и свободу. Ваша поддержка очень важна для нас".
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Детали: Обращения записаны на английском языке.
Предыстория:
- Украинские пилоты истребителей F-16 поблагодарили американский народ за возможность эффективно защищать украинские города от российского воздушного террора. Украинские операторы зенитных ракетных комплексов Patriot призвали американцев стоять бок о бок с украинцами.
- 4 марта американские СМИ узнали о распоряжении Трампа приостановить всю военную помощь Украине, пока он не увидит, что руководство Украины "демонстрирует добрую волю к миру". Решение касается в том числе оружия, которое уже выехало с территории США и направлялось к украинской границе.
- Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что президент США Дональд Трамп чувствовал мало уважения от президента Украины Владимира Зеленского.
- Журналисты CNN собрали 33 примера, когда Зеленский благодарил США, американских чиновников или народ за поддержку после полномасштабного вторжения РФ (и то лишь приблизительная цифра, потому что во внимание не принимались многие внутренние высказывания Зеленского на украинском языке).