Maxar закрыл Украине доступ к своим спутниковым снимкам – Милитарный
Издание "Милитарный" со ссылкой на источники написало, что американская аэрокосмическая компания Maxar Technologies отключила Украине доступ к своим спутниковым снимкам.
Источник: "Милитарный" со ссылкой на нескольких неназванных пользователей коммерческого сервиса
Дословно: "Официальное обоснование, которое получили пользователи от администрации Maxar „по административному запросу". Фактически же отключение стало следствием запрета правительства Соединенных Штатов на предоставление Украине разведывательных данных".
Детали: Издание отмечает, что таким образом администрация Трампа через государственный департамент запретила предоставлять американским компаниям и коммерческим сервисам спутниковые данные для Украины.
По данным "Милитарного", запрет касается как правительственных пользователей, так и частных.
Издание отмечает, что, в частности, украинское киберсообщество "Киберборошно" опубликовало пост на своей странице в телеграмме о закрытии доступа к спутниковой разведке.
В сообществе не уточнили, о каких сервисах идет речь. Однако в комментариях они написали об отзыве доступа к основному сервису Maxar Technologies, который они использовали в своей работе.
Как напоминает "Милитарный", Maxar Technologies является едва ли не главным поставщиком коммерческих спутниковых снимков для украинских пользователей о передвижении российских войск, а также результаты поражения важных объектов, как на временно оккупированной территории, так и в самой России.
Также спутниковые снимки Maxar неоднократно использовались мировыми СМИ для иллюстрации и анализа хода боевых действий между Украиной и Россией.
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Что предшествовало:
- Ряд авторитетных зарубежных СМИ, со ссылкой на источники, сообщили, что США прекратили обмен разведывательной информацией с Украиной, в частности данными о военных целях и предупреждениями о пусках российских ракет и дронов по территории Украины.
- Эксперты Института изучения войны считают, что остановка обмена разведданными между США и Украиной может значительно усилить российскую авиацию, которая до сих пор испытывала серьезные ограничения из-за ударов украинских сил по военным объектам в тылу России. Это может повлиять на ход боевых действий, увеличив частоту и эффективность российских авиационных атак.
- Министр обороны Рустем Умеров заявил, что Украина еще не получила детальной информации об ограничении обмена разведывательными данными со стороны США, но власти уже работают над альтернативами.