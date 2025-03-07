Maxar закрыл Украине доступ к своим спутниковым снимкам – Милитарный

Издание "Милитарный" со ссылкой на источники написало, что американская аэрокосмическая компания Maxar Technologies отключила Украине доступ к своим спутниковым снимкам.

Источник: "Милитарный" со ссылкой на нескольких неназванных пользователей коммерческого сервиса

Дословно: "Официальное обоснование, которое получили пользователи от администрации Maxar „по административному запросу". Фактически же отключение стало следствием запрета правительства Соединенных Штатов на предоставление Украине разведывательных данных".

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Детали: Издание отмечает, что таким образом администрация Трампа через государственный департамент запретила предоставлять американским компаниям и коммерческим сервисам спутниковые данные для Украины.

По данным "Милитарного", запрет касается как правительственных пользователей, так и частных.

Издание отмечает, что, в частности, украинское киберсообщество "Киберборошно" опубликовало пост на своей странице в телеграмме о закрытии доступа к спутниковой разведке.

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В сообществе не уточнили, о каких сервисах идет речь. Однако в комментариях они написали об отзыве доступа к основному сервису Maxar Technologies, который они использовали в своей работе.

Как напоминает "Милитарный", Maxar Technologies является едва ли не главным поставщиком коммерческих спутниковых снимков для украинских пользователей о передвижении российских войск, а также результаты поражения важных объектов, как на временно оккупированной территории, так и в самой России.

Также спутниковые снимки Maxar неоднократно использовались мировыми СМИ для иллюстрации и анализа хода боевых действий между Украиной и Россией.

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Что предшествовало: