Зеленский посетит ЮАР в апреле: будет говорить с Рамафосой о мире
Президент Украины Владимир Зеленский в следующем месяце совершит визит в Южную Африку, чтобы обсудить усилия, направленные на прекращение войны России против Украины.
Источник: Bloomberg
Детали: Встреча Зеленского и президента ЮАР Сирила Рамафосы запланирована на 10 апреля.
Прямая речь представителя Рамафосы Винсента Магвеня: "Этот визит является продолжением текущих встреч президента Рамафосы с президентом Путиным и президентом Зеленским относительно инклюзивного мирного процесса, который обеспечит путь к миру между Россией и Украиной".
Детали: Издание напоминает, что Южная Африка заняла внеблоковую позицию в вопросе войны между Россией и Украиной, и Рамафоса ранее заявлял, что это положить конец войне. Однако инициатива шести африканских стран во главе с Рамафосой два года назад, направленная на прекращение конфликта, не принесла никаких результатов.
Предыстория:
- Президент ЮАР Сирил Рамафоса посещал Украину в июне 2023 года в составе делегация из Африки, в которую вошли президенты, Коморских островов, Сенегала, Замбии и премьер Египта, а также спецпредставители Конго и Уганды.
- Они хотели выступить миротворцами между Россией и Украиной, а также договориться об увеличении поставок на свой континент зерна и удобрений из этих двух стран.
- Тогда же Рамафоса назвал 10 основных "составляющих" позиции стран Африканского Союза относительно российско-украинской войны. Речь шла о мире через переговоры, гарантиях безопасности, об уважении к суверенитету государств, обмене пленными, включая возвращение детей, послевоенном восстановлении и тому подобном.