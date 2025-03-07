Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Скин для карты от "Украинской правды" теперь в Monobank

Зеленский посетит ЮАР в апреле: будет говорить с Рамафосой о мире

Ирина БалачукПятница, 7 марта 2025, 12:45
Зеленский посетит ЮАР в апреле: будет говорить с Рамафосой о мире
Президенты Украины Владимир Зеленский и ЮАР Сирил Рамафоса во время встречи в США в сентябре 2024 года. Фото ОП

Президент Украины Владимир Зеленский в следующем месяце совершит визит в Южную Африку, чтобы обсудить усилия, направленные на прекращение войны России против Украины.

Источник: Bloomberg

Детали: Встреча Зеленского и президента ЮАР Сирила Рамафосы запланирована на 10 апреля.

Реклама:

Прямая речь представителя Рамафосы Винсента Магвеня: "Этот визит является продолжением текущих встреч президента Рамафосы с президентом Путиным и президентом Зеленским относительно инклюзивного мирного процесса, который обеспечит путь к миру между Россией и Украиной".

Детали: Издание напоминает, что Южная Африка заняла внеблоковую позицию в вопросе войны между Россией и Украиной, и Рамафоса ранее заявлял, что это положить конец войне. Однако инициатива шести африканских стран во главе с Рамафосой два года назад, направленная на прекращение конфликта, не принесла никаких результатов.

Предыстория:

РЕКЛАМА:
  • Президент ЮАР Сирил Рамафоса посещал Украину в июне 2023 года в составе делегация из Африки, в которую вошли президенты, Коморских островов, Сенегала, Замбии и премьер Египта, а также спецпредставители Конго и Уганды.
  • Они хотели выступить миротворцами между Россией и Украиной, а также договориться об увеличении поставок на свой континент зерна и удобрений из этих двух стран.
  • Тогда же Рамафоса назвал 10 основных "составляющих" позиции стран Африканского Союза относительно российско-украинской войны. Речь шла о мире через переговоры, гарантиях безопасности, об уважении к суверенитету государств, обмене пленными, включая возвращение детей, послевоенном восстановлении и тому подобном.

ЗеленскийЮАРроссийско-украинская война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Запрет США на передачу разведданных навредит Украине на поле боя и в защите тыла – ISW
фотоКНДР впервые показала атомную подводную лодку, которую строит
Германия: ХДС и СДПГ согласовали рамочный документ для переговоров о правительстве
Туск после смертоносных ударов РФ: Вот что происходит, когда кто-то умиротворяет варваров
Новые власти Сирии убили 340 гражданских за два дня - правозащитники
СМИ: Запрет США на передачу разведданных привел к большим потерям ВСУ
Все новости...
Зеленский
Доверие к Зеленскому среди украинцев выросло до 68% на фоне обострения отношений с США – КМИС
Зеленский призвал ЕС к "здравому смыслу" относительно открытия первых переговорных кластеров
Зеленский поедет в Саудовскую Аравию для встречи с наследным принцем
Последние новости
06:52
"АТЕШ": Партизаны помешали оккупантам перебросить топливо из Крыма в Запорожскую область
05:56
Запрет США на передачу разведданных навредит Украине на поле боя и в защите тыла – ISW
04:50
Bloomberg: США ветировали инициативу G7 по "теневому флоту" России
04:18
В ряде российских аэропортов действовал план "Ковер"
03:56
фотоКНДР впервые показала атомную подводную лодку, которую строит
03:10
Россияне атаковали Сумскую область: 230 взрывов за сутки, есть раненый
02:16
Франция выделит Украине €195 млн с процентов замороженных росактивов – министр
01:26
В России беспилотники атаковали рязанский НПЗ – соцсети
00:32
Возле Черкасс работали силы ПВО – СМИ
00:12
В Киеве работала ПВО по вражеским дронам – Кличко
Все новости...
Реклама:
Реклама: