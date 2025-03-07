Зеленский посетит ЮАР в апреле: будет говорить с Рамафосой о мире

Президенты Украины Владимир Зеленский и ЮАР Сирил Рамафоса во время встречи в США в сентябре 2024 года. Фото ОП

Президент Украины Владимир Зеленский в следующем месяце совершит визит в Южную Африку, чтобы обсудить усилия, направленные на прекращение войны России против Украины.

Источник: Bloomberg

Детали: Встреча Зеленского и президента ЮАР Сирила Рамафосы запланирована на 10 апреля.

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Прямая речь представителя Рамафосы Винсента Магвеня: "Этот визит является продолжением текущих встреч президента Рамафосы с президентом Путиным и президентом Зеленским относительно инклюзивного мирного процесса, который обеспечит путь к миру между Россией и Украиной".

Детали: Издание напоминает, что Южная Африка заняла внеблоковую позицию в вопросе войны между Россией и Украиной, и Рамафоса ранее заявлял, что это положить конец войне. Однако инициатива шести африканских стран во главе с Рамафосой два года назад, направленная на прекращение конфликта, не принесла никаких результатов.

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