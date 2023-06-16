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Президент ЮАР назвал 10 мирных идей Африки относительно войны в Украине

Евгений КизиловПятница, 16 июня 2023, 20:38
Президент ЮАР назвал 10 мирных идей Африки относительно войны в Украине
Сирил Рамафоса в Киеве, Getty Images

Президент ЮАР Сирил Рамафоса назвал 10 основных "составляющих" позиции стран Африканского Союза относительно российско-украинской войны.

Источник: Рамафоса на пресс-конференции в Киеве после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Основной составляющей, которую мы привезли сюда, является то, что эта война должна быть урегулирована, должен быть мир через переговоры дипломатическим путем".

Детали: Следующей составляющей президент назвал необходимость деэскалации конфликта. "Сегодня во время нашего визита мы слышали ракетные удары. Такая деятельность не очень хорошо работает для установления мира. Поэтому мы говорим о необходимости деэскалации с обеих сторон, чтобы мир нашел способ прийти и урегулировать ситуацию", - сказал он.

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Далее Рамафоса заявил, что нужно уважать суверенность государств и народов в соответствии с уставом ООН.

Еще одной составляющей, по его словам, является необходимость гарантий безопасности для всех стран.

Шестая составляющая - обе страны должны обеспечить экспорт зерновых и удобрений. Лидер ЮАР отметил, что "одной из причин приезда сюда стало то, что Африка также испытывает негативные последствия этой войны. Наши цены на зерно выросли, у нас также нехватка удобрений, и цены на них повысились".

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Седьмым основным элементом Рамафоса назвал гуманитарные вопросы - гуманитарная поддержка тех, кто стал жертвами войны, кто страдает. "Мы поддерживаем эту гуманитарную помощь", - подчеркнул он.

Восьмым основным компонентом, считает Африка, является обязательный обмен пленными, включая возвращение детей.

Девятой составляющей президент назвал послевоенное восстановление и помощь пострадавшим из-за войны.

Десятым основным элементом Рамафоса видит то, "что во время наших дискуссий президент Зеленский сказал, что мы должны идти дальше, лучше взаимодействовать со странами Африки".

Что предшествовало:

  • 16 июня в Украину прибыла делегация из Африки, в которую вошли президенты Южно-Африканской Республики, Коморских островов, Сенегала, Замбии и премьер Египта, а также спецпредставители Конго и Уганды.
  • Они хотят выступить миротворцами между Россией и Украиной, а также договориться об увеличении поставок на свой континент зерна и удобрений из этих двух стран.
  • Зеленский уже заявил, что мирные переговоры с Россией возможны только после полного вывода российских войск с оккупированных территорий.

Темы: АфрикаУкраинавойнамир
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