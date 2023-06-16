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Президент ЮАР прибыл в Украину, чтобы предложить мир за отказ от ареста Путина

"Украинская правда"Пятница, 16 июня 2023, 09:25
Президент ЮАР прибыл в Украину, чтобы предложить мир за отказ от ареста Путина
Президент ЮАР прибыл в Украину, скриншот из видео Presidency South Africa

Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса прибыл в Украину по дороге в Россию, чтобы предлагать мир с Россией при условии приостановления действия ордера на арест Владимира Путина Международным уголовным судом и ослабления санкций.

Источник: Twitter Presidency | South Africa и "Reuters"

Детали: Президент Сирил Рамафоса утром 16 июня прибыл на железнодорожную станцию, где его встретили специальный посланник Украины по вопросам Африки и Ближнего Востока посол Максим Субхк и посол Южно-Африканской Республики в Украине господин Андре Греневальд.

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В четверг 15 июня Сирил Рамафоса прибыл в Польшу, чтобы потом направиться в Украину, писал "Times Live". 

ВИДЕО ДНЯ

Лидеры ЮАР, Египта, Сенегала, Уганды, Замбии и Республики Конго возглавляют миротворческую миссию, направленную на установление мира после вторжения России в Украину.

Как сообщал "Reuters", африканские лидеры собираются в пятницу посетить Киев, а в субботу – Санкт-Петербург, встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным.

Среди мер, которые могут предложить африканские политики: отвод российских войск, вывод из Беларуси тактического ядерного оружия, приостановление действия ордера МУС на арест Путина и ослабление антироссийских санкций. Они также хотят "безусловного соглашения по зерну и удобрениям", в котором очень заинтересована Африка.

УП, дополнено
Темы: ЮАРмеждународные отношения
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