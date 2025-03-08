Зеленский о Доброполье: Один из самых жестоких ударов, ранены 50 человек

В результате удара по Доброполью в Донецкой области 7 марта погибли 11 человек, количество раненых возросло до 50, среди погибших есть работник ГСЧС.

Источник: президент Владимир Зеленский в вечернем обращении

Прямая речь: "Сегодня в течение всего дня продолжались работы в городе Доброполье Донецкой области после российского удара. Это был один из самых жестоких ударов, комбинированный удар. Специально удар был просчитан, чтобы нанести максимальный ущерб. Ракеты, также "Шахед" по центральной части города. Девять жилых домов были под ударом, также под ударом торговый центр, магазины.

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Одиннадцать человек, к сожалению, погибли. Мои соболезнования родным и близким. Среди погибших – работник ГСЧС Украины. Повторный удар произошел, когда начали работать спасатели.

Ранены 50 человек. Всем оказана необходимая помощь. Среди раненых – семь детей, самая младшая – девочка, 10 лет".

Детали: Зеленский подчеркнул, что россияне "думают не о том, как закончить войну, а о том, как успеть уничтожить и захватить больше, пока мир им позволяет эту войну вести".

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Он поблагодарил дипломатов и общественных деятелей стран-партнеров, которые "осудили эти российские удары и которые называют все вещи своими именами".

Что предшествовало: Вечером 7 марта россияне нанесли удар по центру Доброполья.

Впоследствии президент Владимир Зеленский отреагировал на удар.

Ранее сообщалось, что в результате удара по Доброполью 11 человек погибли и 47 получили ранения.