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DeepState: Россияне захватили два населенных пункта в Курской области

Катерина ТищенкоВоскресенье, 9 марта 2025, 20:35
DeepState: Россияне захватили два населенных пункта в Курской области
Ситуация в Курской области по состоянию на 9 марта, deepstatemap

По данным мониторингового проекта DeepState, россияне восстановили контроль над населенными пунктами Мартыновка и Малая Локня в Курской области.

Источник: DeepState

Дословно: "Враг оккупировал Мартыновку, Малую Локню и окрестности.

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К сожалению, сегодня много кадров с Курщины, где противник продолжает продвигаться.

Комментировать что-то просто нет желания. Главное сейчас – это жизнь тех, кто выполняет задачи до последнего".

Детали: Подтверждения этой информации от представителей военного командования нет.

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Что предшествовало: 7 марта стало известно, что российская армия прорвалась через украинский рубеж обороны южнее Суджи в Курской области. Силы обороны пытаются стабилизировать ситуацию.

Утром 8 марта около сотни военнослужащих российской армии прошли по газопроводу к позициям Сил обороны в районе Суджи.

Вечером 8 марта в Генштабе ВСУ заявили, что ситуация в Курской области под контролем командования, информация о массированном прорыве россиянами границы Украины на Сумщине не соответствует действительности, а в Судже российские спецназовцы, которые ранее переместились по газопроводу, несут большие потери.

Курская область война
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