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Первые добровольцы по программе "18-24" приняли присягу

Катерина ТищенкоВоскресенье, 9 марта 2025, 20:58
Первые добровольцы по программе 18-24 приняли присягу
первые добровольцы по контракту «18-24» принимают присягу, фото: 10 ОГШБр

Первые добровольцы в возрасте от 18 до 24 лет приняли присягу и будут служить по новым условиям контракта для этой возрастной категории.

Источник: Сухопутные войска ВС Украины

 

Дословно: "Первые военнослужащие по контракту "18-24" приняли присягу в 10-й горно-штурмовой бригаде ("Эдельвейс" – ред.)

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Теперь они – часть одной из самых мощных бригад Сухопутных войск...

Впереди – обучение, испытания и, наконец, Победа!".

 

Что предшествовало: Кабинет министров 11 февраля утвердил порядок контрактов на один год для добровольцев в возрасте от 18 до 24 лет, предусматривающий получение 1 млн гривен единовременного денежного пособия.

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В Минобороны заявили, что добровольцы в возрасте 18-24 лет, которые присоединились к войску еще до новых условий контракта, тоже могут получить миллион гривен.

По состоянию на 17 февраля, то есть за первые 6 дней, более 10 тысяч обращений на добровольный годовой контракт в Вооруженных силах Украины для 18-24-летних зафиксировали в мобильном приложении "Резерв+".

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Вооруженные силыармия
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