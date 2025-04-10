Командующего Сил беспилотных систем хотят уволить, он может получить новую должность – источники
Полковника Вадима Сухаревского планируют уволить с должности командующего Сил беспилотных систем, вместе с тем его могут назначить командиром новосозданного армейского корпуса, сообщает Милитарный.
Источник: Милитарный со ссылкой на источники в политических и военных кругах
Детали: По данным собеседников портала, вопрос увольнения Сухаревского в руководстве ВСУ обсуждают уже несколько месяцев.
Какой именно из армейских корпусов он может возглавить, пока неизвестно.
Армейские корпуса созданы в Сухопутных, Десантно-штурмовых войсках и Морской пехоте ВМС ВСУ.
"Украинской правде" эту информацию подтвердил источник, связанный с Силами беспилотных систем.
УП также направила запрос в Генштаб ВСУ по поводу вероятного увольнения Сухаревского с должности командующего СБС.
Для справки: Вадим Сухаревский – первый офицер ВСУ, под чьим командованием открыли огонь по российским оккупантам. Это было 13 апреля 2014 года вблизи Славянска.
Предыстория:
- 10 февраля 2024 года Сухаревский стал заместителем главкома Александра Сырского. Он отвечал за беспилотные системы и развитие применения дронов.
- Кабинет министров 7 мая 2024 года поддержал проект указа президента Владимира Зеленского, наработанный Минобороны совместно с Генштабом, о создании отдельного рода войск в ВСУ – Сил беспилотных систем.
- В июне 2024 года стало известно, что Сухаревского назначили командующим Сил беспилотных систем ВСУ.