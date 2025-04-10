Командующего Сил беспилотных систем хотят уволить, он может получить новую должность – источники

Полковника Вадима Сухаревского планируют уволить с должности командующего Сил беспилотных систем, вместе с тем его могут назначить командиром новосозданного армейского корпуса, сообщает Милитарный.

Источник: Милитарный со ссылкой на источники в политических и военных кругах

Детали: По данным собеседников портала, вопрос увольнения Сухаревского в руководстве ВСУ обсуждают уже несколько месяцев.

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Какой именно из армейских корпусов он может возглавить, пока неизвестно.

Армейские корпуса созданы в Сухопутных, Десантно-штурмовых войсках и Морской пехоте ВМС ВСУ.

"Украинской правде" эту информацию подтвердил источник, связанный с Силами беспилотных систем.

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УП также направила запрос в Генштаб ВСУ по поводу вероятного увольнения Сухаревского с должности командующего СБС.

Для справки: Вадим Сухаревский – первый офицер ВСУ, под чьим командованием открыли огонь по российским оккупантам. Это было 13 апреля 2014 года вблизи Славянска.

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