Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Підтримайте журналістські розслідування
Підтримайте журналістські розслідування

Администрация Трампа хочет депортировать миллион мигрантов за год – WP

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 13 апреля 2025, 04:50
Администрация Трампа хочет депортировать миллион мигрантов за год – WP
Трамп, фото: Getty Images

По данным издания The Washington Post, администрация президента США Дональда Трампа разрабатывает план массовой депортации, в разговорах упоминается цифра 1 миллион человек за год.

Источник: The Washington Post со ссылкой на источники

Дословно ԜР: "Депортация 1 миллиона иммигрантов за один год якобы превзойдет предыдущие статистические данные, поскольку самый высокий показатель до сих пор составлял более 400 000 в год, когда президентом был Барак Обама.

Реклама:

Но чиновники не раскрывают, как они подсчитывают эти цифры, а аналитики говорят, что имеющаяся статистика делает эту цель нереалистичной, если не невозможной, учитывая финансирование, количество персонала и тот факт, что большинство иммигрантов имеют право на судебное слушание перед тем, как их высылают из страны".

Детали: Издание отмечает, что советник Белого дома Стивен Миллер почти ежедневно разрабатывает стратегию достижения этой цели с чиновниками Министерства внутренней безопасности и других федеральных ведомств.

Одна из стратегий быстрого увеличения количества мигрантов, по словам чиновников, заключается в том, чтобы найти способы депортации некоторых из 1,4 миллиона иммигрантов, которые имеют окончательные приказы о депортации, но не могут быть депортированы, поскольку их родные страны не принимают их обратно.

РЕКЛАМА:

По словам двух чиновников, администрация ведет переговоры с 30 странами о приеме депортированных, которые не являются их гражданами. В недавнем представлении в суд администрация заявила, что надеется отправить "тысячи" иммигрантов в эти страны, известные как "третьи страны".

В публикации говорится, что хотя администрация пыталась депортировать людей в третьи страны в течение многих лет, это будет самым масштабным усилием, поскольку Трамп пытается осуществить крупнейшую операцию по депортации внутри страны в истории США.

Чиновники уже начали депортировать людей в страны, гражданами которых они не являются, в частности в Мексику, Коста-Рику и Панаму. В этом месяце по меньшей мере один иммигрант был отправлен в Руанду, хотя это произошло после длительных переговоров между его адвокатами и администрацией Байдена.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Куш Десаи не ответил на вопрос о цели правительства, но в электронном письме отметил, что администрация Трампа получила мандат от избирателей на исправление работы администрации Байдена в сфере безопасности границ и иммиграционного законодательства.

"Вся администрация Трампа сосредоточена на выполнении этого мандата, а не на произвольных целях, с применением общегосударственного подхода к обеспечению эффективной массовой депортации террористов и криминальных нелегалов", - добавил Десаи.

Во время предвыборной кампании Трамп заявлял, что хочет депортировать "миллионы" иммигрантов, а вице-президент Джей-Ди Вэнс в прошлом году сказал, что они могут начать с 1 миллиона.

Дословно ԜР: "Но их собственные цифры показывают, что это не так просто. Большинство из 11 миллионов нелегальных иммигрантов в Соединенных Штатах имеют право на слушание в иммиграционном суде, прежде чем их депортируют, включая преступников, и при нынешних задержках в рассмотрении дел это может занять месяцы или годы".

Детали: Показательной и привлекающей внимание была отправка сотен задержанных в тюрьмы в Сальвадоре и на базе ВМС США в заливе Гуантанамо на Кубе, однако это лишь незначительная часть нелегальных мигрантов.

Бывшие сотрудники иммиграционной службы указывают на финансовые, правовые трудности и снижение морального духа среди работников иммиграционных служб, которые работают на пределе возможностей, но скептически относятся к поставленной цели.

Один из экс-чиновников сказал: "Они шутят: "Должны достичь миллиона депортаций". Это их цель".

Напомним: Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение отменить временный правовой статус для 530 тысяч граждан Кубы, Гаити, Никарагуа и Венесуэлы, что может сделать многих из них уязвимыми к депортации.

Трампмиграциядепортация США
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Количество пострадавших из-за российского удара авиабомбой в Запорожье возросло до 38
Зеленскому очень не понравилась идея выхода США из мирных переговоров
Зеленский отреагировал на публикацию WSJ о предложении от США признать Крым российским
WP рассказало детали предложения США для Украины, включающего признание Крыма российским
фото, видео, дополнено Россияне ударили по Запорожью: погибла женщина, ранены 33 человека, среди них дети
Видео, фотоМощные взрывы раздаются на арсенале Главного ракетно-артиллерийского управления России
Все новости...
Трамп
Дуда назвал Трампа "лучшим шансом на мир в Украине"
Трамп: США могут делать, что хотят, а другие страны сами решают, стоит ли сотрудничать
Время вождей
Последние новости
02:11
Главный дипломат ЕС предостерегает США от признания Крыма частью России
01:31
Харьков снова под атакой вражеских дронов: зафиксировано три попадания в одном районе – Терехов
01:01
ОбновленоВ небе над Киевской областью летали российские дроны: работала ПВО – ОВА
00:49
видеоРоссияне атаковали Одессу дронами: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие – ОВА
00:37
Полтаву атаковали российские беспилотники: есть попадания по гражданским объектам – ОВА
00:23
Оккупанты продвинулись на фронте возле Сухой Балки и Ясенового – DeepState
23:55
СМИ: В Одессе и Полтаве прогремели взрывы
23:30
Как Россия уничтожает Сумы. Репортаж
23:12
Суд приказал администрации Трампа возобновить деятельность "Голоса Америки"
22:59
В Харькове возник пожар из-за атаки российского беспилотника "Молния"
Все новости...
Реклама:
Реклама: