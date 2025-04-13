Администрация Трампа хочет депортировать миллион мигрантов за год – WP

По данным издания The Washington Post, администрация президента США Дональда Трампа разрабатывает план массовой депортации, в разговорах упоминается цифра 1 миллион человек за год.

Источник: The Washington Post со ссылкой на источники

Дословно ԜР: "Депортация 1 миллиона иммигрантов за один год якобы превзойдет предыдущие статистические данные, поскольку самый высокий показатель до сих пор составлял более 400 000 в год, когда президентом был Барак Обама.

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Но чиновники не раскрывают, как они подсчитывают эти цифры, а аналитики говорят, что имеющаяся статистика делает эту цель нереалистичной, если не невозможной, учитывая финансирование, количество персонала и тот факт, что большинство иммигрантов имеют право на судебное слушание перед тем, как их высылают из страны".

Детали: Издание отмечает, что советник Белого дома Стивен Миллер почти ежедневно разрабатывает стратегию достижения этой цели с чиновниками Министерства внутренней безопасности и других федеральных ведомств.

Одна из стратегий быстрого увеличения количества мигрантов, по словам чиновников, заключается в том, чтобы найти способы депортации некоторых из 1,4 миллиона иммигрантов, которые имеют окончательные приказы о депортации, но не могут быть депортированы, поскольку их родные страны не принимают их обратно.

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По словам двух чиновников, администрация ведет переговоры с 30 странами о приеме депортированных, которые не являются их гражданами. В недавнем представлении в суд администрация заявила, что надеется отправить "тысячи" иммигрантов в эти страны, известные как "третьи страны".

В публикации говорится, что хотя администрация пыталась депортировать людей в третьи страны в течение многих лет, это будет самым масштабным усилием, поскольку Трамп пытается осуществить крупнейшую операцию по депортации внутри страны в истории США.

Чиновники уже начали депортировать людей в страны, гражданами которых они не являются, в частности в Мексику, Коста-Рику и Панаму. В этом месяце по меньшей мере один иммигрант был отправлен в Руанду, хотя это произошло после длительных переговоров между его адвокатами и администрацией Байдена.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Куш Десаи не ответил на вопрос о цели правительства, но в электронном письме отметил, что администрация Трампа получила мандат от избирателей на исправление работы администрации Байдена в сфере безопасности границ и иммиграционного законодательства.

"Вся администрация Трампа сосредоточена на выполнении этого мандата, а не на произвольных целях, с применением общегосударственного подхода к обеспечению эффективной массовой депортации террористов и криминальных нелегалов", - добавил Десаи.

Во время предвыборной кампании Трамп заявлял, что хочет депортировать "миллионы" иммигрантов, а вице-президент Джей-Ди Вэнс в прошлом году сказал, что они могут начать с 1 миллиона.

Дословно ԜР: "Но их собственные цифры показывают, что это не так просто. Большинство из 11 миллионов нелегальных иммигрантов в Соединенных Штатах имеют право на слушание в иммиграционном суде, прежде чем их депортируют, включая преступников, и при нынешних задержках в рассмотрении дел это может занять месяцы или годы".

Детали: Показательной и привлекающей внимание была отправка сотен задержанных в тюрьмы в Сальвадоре и на базе ВМС США в заливе Гуантанамо на Кубе, однако это лишь незначительная часть нелегальных мигрантов.

Бывшие сотрудники иммиграционной службы указывают на финансовые, правовые трудности и снижение морального духа среди работников иммиграционных служб, которые работают на пределе возможностей, но скептически относятся к поставленной цели.

Один из экс-чиновников сказал: "Они шутят: "Должны достичь миллиона депортаций". Это их цель".

Напомним: Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение отменить временный правовой статус для 530 тысяч граждан Кубы, Гаити, Никарагуа и Венесуэлы, что может сделать многих из них уязвимыми к депортации.