Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Підтримайте журналістські розслідування
Підтримайте журналістські розслідування

Галущенко: Имеем общий с США интерес вернуть ЗАЭС под контроль Украины

Ольга ГлущенкоЧетверг, 17 апреля 2025, 00:48
Галущенко: Имеем общий с США интерес вернуть ЗАЭС под контроль Украины
ЗАЭС, иллюстративное фото Anadolu Agency via Getty Images

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что Соединенные Штаты и Украина имеют общий интерес в том, чтобы вернуть Запорожскую АЭС под контроль Украины и начать ее эксплуатацию для реализации совместных энергетических проектов.

Источник: Галущенко во время дискуссии в рамках Атлантического совета, цитирует "Укринформ"

Прямая речь Галущенко: "Мы имеем общий интерес с Соединенными Штатами, чтобы привести Запорожскую АЭС под контроль Украины и начать деятельность этой атомной энергетической станции.

Реклама:

Она может принести новые возможности для сотрудничества между нами, например, когда речь идет об экспорте электроэнергии.

Кроме того, мы будем нуждаться в большем количестве электричества для любого проекта, который может быть имплементирован в Украине, вместе с Соединенными Штатами. Нам нужно больше электричества для масштабного восстановления страны, и это очень важно".

Детали: Министр отдельно подчеркнул, что абсолютно неприемлемо оставлять ситуацию вокруг Запорожской АЭС в том состоянии, в котором она есть сейчас.

РЕКЛАМА:

Прямая речь Галущенко: "Если мы позволим россиянам оставить под контролем Запорожскую АЭС, даже без возобновления ее работы, это будет сплошное бедствие для всего, чего мир достиг в развитии мирного атома.

Сейчас мы говорим об определенном ренессансе атомной промышленности, но никто не сможет позволить себе инвестировать в атомную энергетику, если одна страна может силой захватить и оккупировать крупнейшую в Европе атомную станцию и сохранять контроль над ней, даже когда закончится война...

Мы должны показать, что нельзя противоправно захватывать силой любой атомный объект - большой или малый".

Детали: В ходе дискуссии Галущенко отметил, что особое беспокойство для атомной безопасности создают массированные российские атаки на объекты энергетической инфраструктуры.

Это касается также ныне отключенной Запорожской АЭС и еще трех станций, которые продолжают работу в Украине.

С августа прошлого года были зафиксированы более 150 инцидентов, когда российские ракеты или дроны пролетали над этими станциями или вблизи от них.

Прямая речь Галущенко: "Россияне намеренно атакуют подстанции, которые имеют критически важное значение, что вызывает чрезвычайное отключение ядерных установок, которые находятся в эксплуатации.

Это то послание, которое мы постоянно распространяем в проектах резолюций МАГАТЭ, и просим их экспертов посетить эти подстанции.

Потому что, когда мы имеем аварийное отключение действующего блока - остается лишь один шаг к аварии по сценарию Фукусимы, лишь один шаг к ядерному инциденту.

Такие действия абсолютно противоречат любым стандартам атомной безопасности".

Напомним: Министерство иностранных дел РФ заявило, что государство-агрессор "не считает возможным" передачу украинской Запорожской АЭС или контроля над ней Украине или любой другой стране.

Предыстория:

  • Администрация президента Дональда Трампа добивается новых условий для доступа США к критически важным полезным ископаемым и энергетическим активам в Украине, расширяя свои экономические требования к Киеву в рамках продвижения мирного соглашения с Россией.
  • Министр энергетики США Крис Райт заявил, что США могут взять на себя управление атомной электростанцией в Украине "без особых проблем", если будет принято соответствующее политическое решение.
  • Президент Владимир Зеленский отмечал, что вопрос собственности Запорожской АЭС не обсуждался со США, но без контроля Украины она работать не будет.
  • Россияне оккупировали ЗАЭС 4 марта 2022 года, с тех пор оккупанты периодически обстреливают объект, что грозит ядерной катастрофой. Также они завезли туда свой персонал.

энергетикаЗАЭССШАроссийско-украинская война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
фотоРоссияне атаковали Киевскую область: повреждены дома и авто, вспыхнул пожар
Рейтинг Трампа в США упал до самого низкого уровня с начала президентства
Через пункт пропуска "Шегини" ограничат движение для легковых авто до 10 мая
Гарвард подал в суд на администрацию Трампа
Трамп прибудет на похороны Папы Франциска в Риме
видеоЗеленский посоветовал России "самый простой путь" прекращения огня
Все новости...
энергетика
В Харькове "на горячем" задержали энергетика, который наводил российские дроны на ТЭЦ – СБУ
В Херсоне был целенаправленный удар российского дрона по ТЭЦ – Зеленский
В ОП считают действующим энергетическое перемирие с РФ
Последние новости
10:17
Ферстаппен обошел Феттеля и стал вторым в истории Формулы-1 по набранным очкам
10:07
Музыка как опиоиды: ученые исследовали, как мозг реагирует на любимые композиции
10:04
Минюст США обвиняет Google в использовании ИИ для укрепления монополии
09:46
Швейцарская гвардия отложила приведение к присяге из-за смерти Папы
09:41
Украинцы более чем на треть уменьшили спрос на грузовики: какие модели популярны
09:32
Неоколониализм. Как Россия "спасает" Африку от Украины и США
09:31
фотоРоссияне ударили УАБом по селу на Харьковщине: горели дома, повреждена почта, двое раненых
09:25
Силы ПВО сбили 38 из 54 БПЛА, еще 16 беспилотников-имитаторов не достигли своих целей
09:14
Поисковая функция ChatGPT стремительно растет в Европе, хотя до масштабов Google еще далеко
09:05
В Румынии зафиксировали два землетрясения
Все новости...
Реклама:
Реклама: