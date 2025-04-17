Галущенко: Имеем общий с США интерес вернуть ЗАЭС под контроль Украины

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что Соединенные Штаты и Украина имеют общий интерес в том, чтобы вернуть Запорожскую АЭС под контроль Украины и начать ее эксплуатацию для реализации совместных энергетических проектов.

Источник: Галущенко во время дискуссии в рамках Атлантического совета, цитирует "Укринформ"

Прямая речь Галущенко: "Мы имеем общий интерес с Соединенными Штатами, чтобы привести Запорожскую АЭС под контроль Украины и начать деятельность этой атомной энергетической станции.

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Она может принести новые возможности для сотрудничества между нами, например, когда речь идет об экспорте электроэнергии.

Кроме того, мы будем нуждаться в большем количестве электричества для любого проекта, который может быть имплементирован в Украине, вместе с Соединенными Штатами. Нам нужно больше электричества для масштабного восстановления страны, и это очень важно".

Детали: Министр отдельно подчеркнул, что абсолютно неприемлемо оставлять ситуацию вокруг Запорожской АЭС в том состоянии, в котором она есть сейчас.

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Прямая речь Галущенко: "Если мы позволим россиянам оставить под контролем Запорожскую АЭС, даже без возобновления ее работы, это будет сплошное бедствие для всего, чего мир достиг в развитии мирного атома.

Сейчас мы говорим об определенном ренессансе атомной промышленности, но никто не сможет позволить себе инвестировать в атомную энергетику, если одна страна может силой захватить и оккупировать крупнейшую в Европе атомную станцию и сохранять контроль над ней, даже когда закончится война...

Мы должны показать, что нельзя противоправно захватывать силой любой атомный объект - большой или малый".

Детали: В ходе дискуссии Галущенко отметил, что особое беспокойство для атомной безопасности создают массированные российские атаки на объекты энергетической инфраструктуры.

Это касается также ныне отключенной Запорожской АЭС и еще трех станций, которые продолжают работу в Украине.

С августа прошлого года были зафиксированы более 150 инцидентов, когда российские ракеты или дроны пролетали над этими станциями или вблизи от них.

Прямая речь Галущенко: "Россияне намеренно атакуют подстанции, которые имеют критически важное значение, что вызывает чрезвычайное отключение ядерных установок, которые находятся в эксплуатации.

Это то послание, которое мы постоянно распространяем в проектах резолюций МАГАТЭ, и просим их экспертов посетить эти подстанции.

Потому что, когда мы имеем аварийное отключение действующего блока - остается лишь один шаг к аварии по сценарию Фукусимы, лишь один шаг к ядерному инциденту.

Такие действия абсолютно противоречат любым стандартам атомной безопасности".

Напомним: Министерство иностранных дел РФ заявило, что государство-агрессор "не считает возможным" передачу украинской Запорожской АЭС или контроля над ней Украине или любой другой стране.

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