Галущенко: Имеем общий с США интерес вернуть ЗАЭС под контроль Украины
Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что Соединенные Штаты и Украина имеют общий интерес в том, чтобы вернуть Запорожскую АЭС под контроль Украины и начать ее эксплуатацию для реализации совместных энергетических проектов.
Источник: Галущенко во время дискуссии в рамках Атлантического совета, цитирует "Укринформ"
Прямая речь Галущенко: "Мы имеем общий интерес с Соединенными Штатами, чтобы привести Запорожскую АЭС под контроль Украины и начать деятельность этой атомной энергетической станции.
Она может принести новые возможности для сотрудничества между нами, например, когда речь идет об экспорте электроэнергии.
Кроме того, мы будем нуждаться в большем количестве электричества для любого проекта, который может быть имплементирован в Украине, вместе с Соединенными Штатами. Нам нужно больше электричества для масштабного восстановления страны, и это очень важно".
Детали: Министр отдельно подчеркнул, что абсолютно неприемлемо оставлять ситуацию вокруг Запорожской АЭС в том состоянии, в котором она есть сейчас.
Прямая речь Галущенко: "Если мы позволим россиянам оставить под контролем Запорожскую АЭС, даже без возобновления ее работы, это будет сплошное бедствие для всего, чего мир достиг в развитии мирного атома.
Сейчас мы говорим об определенном ренессансе атомной промышленности, но никто не сможет позволить себе инвестировать в атомную энергетику, если одна страна может силой захватить и оккупировать крупнейшую в Европе атомную станцию и сохранять контроль над ней, даже когда закончится война...
Мы должны показать, что нельзя противоправно захватывать силой любой атомный объект - большой или малый".
Детали: В ходе дискуссии Галущенко отметил, что особое беспокойство для атомной безопасности создают массированные российские атаки на объекты энергетической инфраструктуры.
Это касается также ныне отключенной Запорожской АЭС и еще трех станций, которые продолжают работу в Украине.
С августа прошлого года были зафиксированы более 150 инцидентов, когда российские ракеты или дроны пролетали над этими станциями или вблизи от них.
Прямая речь Галущенко: "Россияне намеренно атакуют подстанции, которые имеют критически важное значение, что вызывает чрезвычайное отключение ядерных установок, которые находятся в эксплуатации.
Это то послание, которое мы постоянно распространяем в проектах резолюций МАГАТЭ, и просим их экспертов посетить эти подстанции.
Потому что, когда мы имеем аварийное отключение действующего блока - остается лишь один шаг к аварии по сценарию Фукусимы, лишь один шаг к ядерному инциденту.
Такие действия абсолютно противоречат любым стандартам атомной безопасности".
Напомним: Министерство иностранных дел РФ заявило, что государство-агрессор "не считает возможным" передачу украинской Запорожской АЭС или контроля над ней Украине или любой другой стране.
Предыстория:
- Администрация президента Дональда Трампа добивается новых условий для доступа США к критически важным полезным ископаемым и энергетическим активам в Украине, расширяя свои экономические требования к Киеву в рамках продвижения мирного соглашения с Россией.
- Министр энергетики США Крис Райт заявил, что США могут взять на себя управление атомной электростанцией в Украине "без особых проблем", если будет принято соответствующее политическое решение.
- Президент Владимир Зеленский отмечал, что вопрос собственности Запорожской АЭС не обсуждался со США, но без контроля Украины она работать не будет.
- Россияне оккупировали ЗАЭС 4 марта 2022 года, с тех пор оккупанты периодически обстреливают объект, что грозит ядерной катастрофой. Также они завезли туда свой персонал.