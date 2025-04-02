Россияне в третий раз за сутки ударили беспилотниками по Харькову, возникли пожары
Вечером 2 апреля российская армия снова нанесла удары по Харькову.
Источник: мэр Игорь Терехов, председатель ОВА Олег Синегубов
Детали: По данным Терехова, около 22:00 в городе прогремел взрыв, город под атакой ударных БпЛА.
По предварительным данным, удар был по частному сектору Киевского района. Впоследствии мэр сообщил о еще одном взрыве в Харькове.
В 22:29 Терехов сообщил, что россияне за 40 минут нанесли 14 ударов по городу.
Обновлено: В 22:35 Синегубов сообщил, что был дроновый удар по Дергачам. Там, предварительно, есть пострадавший.
Также он сообщает, что зафиксирован ряд ударов в Киевском районе.
В 23:26 Терехов сообщил, что 14 ударов вражеских беспилотников пришлись по пяти локациям города, все в Киевском районе. Обошлось без пострадавших. Есть небольшие повреждения жилого фонда и транспортной инфраструктуры.
Синегубов также сообщил, что в Черкасской Лозовой вспыхнул пожар в результате обстрела вражеским беспилотником.
В 23:45 стало известно, что в течение часа силы РФ применили 17 БпЛА типа "Шахед" по городу
В результате обстрела загорелись локальные пожары.
Что предшествовало:
- В ночь на 2 апреля в Харькове прогремели взрывы, россияне ударили 15-ю беспилотниками. Пострадали 8 человек, среди них дети.
- Днем 2 апреля российские войска попали беспилотником "Молния" в многоэтажку в Харькове, в результате чего пострадали 4 человека, среди них 10-летний мальчик.
- Терехов сообщал, что количество обстрелов города в марте выросло вдвое по сравнению с февралем. Всего ситуационный центр зафиксировал 42 атаки и 172 воздушные тревоги - в среднем пять раз в сутки.