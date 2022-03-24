5 нардепов ОПЗЖ вышли из состава фракции

На заседании Верховной Рады 24 марта 5 народных депутатов заявили о своем выходе из состава фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Источник: telegram-канал народного депутата от фракции "Голос" Ярослава Железняка

Детали: По словам Железняка, из состава ОПЗЖ попросились Валерий Гнатенко, Игорь Кисилев, Александр Лукашев, Владимир Мороз и Наталья Приходько.

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Перед началом полномасштабного вторжения России 24 февраля состав фракции "ОПЗЖ" насчитывал 44 депутата.

Предыстория:

Во вторые сутки полномасштабной войны России против Украины, 26 февраля сопредседатель фракции "ОПЗЖ" в ВРУ Юрий Бойко заявил, что выгонит Илью Киву из фракции.

20 марта президент Владимир Зеленский заявил, что Совет национальной безопасности и обороны приостанавливает деятельность ряда пророссийских партий во время действия военного положения, прежде всего парламентской "ОПЗЖ". В самой партии назвали это "расправой власти над главным конкурентом" и намекнули, что могут обновиться.

15 марта УП стало известно о желании 4 депутатов покинуть фракцию, в том числе застройщика Вадима Столара.

В самой Верховной Раде сейчас ведут консультации с Минюстом по поводу действий против депутатов "ОПЗЖ", поскольку в украинском законодательстве не предусмотрен конкретный механизм приостановления деятельности партии, представленной в парламенте.