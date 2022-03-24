5 нардепов ОПЗЖ вышли из состава фракции

На заседании Верховной Рады 24 марта 5 народных депутатов заявили о своем выходе из состава фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Источник: telegram-канал народного депутата от фракции "Голос" Ярослава Железняка

Детали: По словам Железняка, из состава ОПЗЖ попросились Валерий Гнатенко, Игорь Кисилев, Александр Лукашев, Владимир Мороз и Наталья Приходько.

Перед началом полномасштабного вторжения России 24 февраля состав фракции "ОПЗЖ" насчитывал 44 депутата.

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