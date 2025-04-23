"Окончательное предложение" Трампа о мире требует от Украины принять российскую оккупацию – СМИ

Соединенные Штаты передали Украине так называемое "окончательное" мирное предложение, которое предусматривает признание Крыма частью России и неофициальное признание российского контроля над почти всеми территориями, оккупированными с момента вторжения в 2022 году.

Источник: Axios со ссылкой на источники, которые непосредственно знают об этом предложении

Дословно: "В одностраничном документе, который США представили украинским официальным лицам в Париже на прошлой неделе, это описывается как "окончательное предложение президента Трампа". Белый дом настаивает, что готов выйти из переговоров, если стороны не заключат соглашение в ближайшее время".

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Детали: По данным издания, предложение Трампа предусматривает значительные уступки со стороны президента Украины Владимира Зеленского, который ранее исключал возможность признания Крыма российским, а также признание частей четырех областей на востоке и юге Украины территориями под контролем России.

Источник, близкий к украинскому правительству, сообщил, что Киев считает это предложение крайне предвзятым в пользу России.

"В предложении очень четко указано, какие ощутимые выгоды получит Россия, но лишь туманно и обще очерчено, что получит Украина", – сказал источник.

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Что получает Россия согласно предложению Трампа:

"Де-юре" признание США российского контроля над Крымом.

"Де-факто" признание оккупации почти всей Луганской области и оккупированных частей Донецкой, Херсонской и Запорожской областей.

Обещание, что Украина не станет членом НАТО (в документе указано, что членство в ЕС возможно).

Отмена санкций, введенных с 2014 года.

Усиление экономического сотрудничества с США, в частности в энергетической и промышленной сферах.

Что получает Украина:

"Надежные гарантии безопасности" при участии специальной группы европейских и потенциально неевропейских стран-единомышленников. В документе нечетко описано, как именно будет функционировать эта миротворческая операция; участие США не упоминается.

Возвращение небольшой части Харьковской области, оккупированной Россией.

Беспрепятственное судоходство по реке Днепр в зонах, где она проходит вдоль линии фронта.

Компенсация и помощь на восстановление (источники финансирования не указаны).

В "окончательном предложении" также говорится о контроле США над Запорожской атомной электростанцией, которая формально будет считаться украинской территорией, а электроэнергия с нее будет поставляться как в Украину, так и в Россию.

В документе также упоминается американо-украинское соглашение о добыче полезных ископаемых, которое, по словам Трампа, планируют подписать в четверг.

Дословно: "Этот план был сформирован после более чем четырехчасовой встречи спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа с Владимиром Путиным, после которой лидер Кремля предложил заморозить линию фронта в рамках потенциальной сделки".

Детали: Американский чиновник, участвовавший в переговорах, заявил, что госсекретарь США Марко Рубио и Уиткофф работали вместе "над разработкой рамок, которые приблизят нас к прекращению войны".

Впрочем, по словам чиновника, сейчас Киев больше заинтересован в обсуждении 30-дневного режима прекращения огня во время встреч в Лондоне, чем в одобрении предложенного мирного плана.

"Переговоры продолжаются, и мы надеемся, что движемся в правильном направлении", – заявила во вторник журналистам пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

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