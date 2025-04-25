Рубио: США показали "финишную прямую" для достижения мира

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что администрация президента Дональда Трампа показала Украине и России путь к миру, и как должна выглядеть "финишная прямая" по этому вопросу.

Источник: Рубио во время встречи президента США и премьер-министра Норвегии в Овальном кабинете, когда Трамп попросил его прокомментировать ситуацию относительно переговоров, цитирует "Укринформ"

Прямая речь Рубио: "Прежде всего, нашим партнерам были предложены варианты для обсуждения вещей, которые понадобятся для прекращения войны. Эту войну можно закончить. С этим должны согласиться обе стороны. Мы показали им путь вперед".

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Детали: Госсекретарь отметил, что состоялись обсуждения этих идей.

Прямая речь Рубио: "Вчера была хорошая встреча. На выходных состоятся хорошие встречи. Мы показали им финишную прямую. Нам нужно, чтобы они (Украина и Россия – ред.) обе сказали "да"".

Детали: Он также прокомментировал ракетный удар РФ по Киеву, назвав это напоминанием для всех, почему эту войну нужно закончить.

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Прямая речь Рубио: "Все должны благодарить президента (Трампа – ред.) за то, что он миротворец и пытается спасать жизни. Это то, что мы пытаемся сделать здесь".

"Это не наша война. Мы ее не начинали, как вы знаете, но мы пытаемся положить конец смерти. Мы пытаемся положить конец разрушениям, и мы показали путь вперед. Мы видим финишную прямую, но попасть туда должны обе (страны – ред.)".

Детали: Рубио еще раз подчеркнул, что администрация США будет делать "все возможное", чтобы, в конце концов, обе стороны сказали "да".

Что предшествовало: Трамп заявил, что у Штатов есть определенный крайний срок для достижения мира между Украиной и Россией.

Напомним: Ранее президент США заявил, что "не доволен" российскими ракетными ударами по Киеву, которые унесли жизни по меньшей мере 12 человек, обратился к хозяину Кремля: "Владимир, остановись!"

По информации СМИ, США также потребуют от России признать право Украины на собственные вооруженные силы и оборонную промышленность в рамках более широкого мирного соглашения между Москвой и Киевом.