Рубіо: США показали "фінішну пряму" для досягнення миру

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що адміністрація президента Дональда Трампа показала Україні та Росії шлях до миру, та як має виглядати "фінішна пряма" щодо цього питання.

Джерело: Рубіо під час зустрічі президента США й прем’єр-міністра Норвегії в Овальному кабінеті, коли Трамп попросив його прокоментувати ситуацію щодо переговорів, цитує "Укрінформ"

Пряма мова Рубіо: "Насамперед, нашим партнерам були запропоновані варіанти для обговорення речей, які знадобляться для припинення війни. Цю війну можна закінчити. З цим мають погодитися обидві сторони. Ми показали їм шлях уперед".

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Деталі: Держсекретар зауважив, що відбулися обговорення цих ідей.

Пряма мова Рубіо: "Учора була гарна зустріч. Вихідними відбудуться гарні зустрічі. Ми показали їм фінішну пряму. Нам потрібно, щоби вони (Україна і Росія – ред.) обидві сказали "так"".

Деталі: Він також прокоментував ракетний удар РФ по Києву, назвавши це нагадуванням для всіх, чому цю війну потрібно закінчити.

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Пряма мова Рубіо: "Усі повинні дякувати президентові (Трампу – ред.) за те, що він миротворець і намагається рятувати життя. Це те, що ми намагаємося зробити тут".

"Це не наша війна. Ми її не починали, як ви знаєте, але ми намагаємося покласти край смерті. Ми намагаємося покласти край руйнуванням, і ми показали шлях уперед. Ми бачимо фінішну пряму, але потрапити туди мають обидві (країни – ред.)".

Деталі: Рубіо ще раз підкреслив, що адміністрація США робитиме "все можливе", щоби, зрештою, обидві сторони сказали "так".

Що передувало: Трамп заявив, що у Штатів є певний крайній термін для досягнення миру між Україною та Росією.

Нагадаємо: Раніше президент США заявив, що "не задоволений" російськими ракетними ударами по Києву, які забрали життя щонайменше 12 людей, звернувся до господаря Кремля: "Владіміре, зупинись!"

За інформацією ЗМІ, США також вимагатимуть від Росії визнати право України на власні збройні сили та оборонну промисловість у рамках ширшої мирної угоди між Москвою і Києвом.