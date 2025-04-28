В Белом доме отреагировали на "перемирие" Путина: Трамп хочет постоянного прекращения огня
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт прокомментировала объявление главы Кремля Владимира Путина о "перемирии", приуроченного ко Дню победы.
Источник: общение Левитт с медиа в понедельник, 28 апреля, передает "Европейская правда"
Детали: Отвечая на вопросы журналистов о встрече американского президента Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским на выходных, Левитт заявила, что Трамп "все больше разочаровывается в лидерах обеих стран".
Затем она заявила, что лидер США "хочет постоянного прекращения огня" и упомянула о сегодняшнем заявлении Путина о "перемирии".
"Он (Трамп) хочет увидеть постоянное прекращение огня. Я понимаю, что сегодня утром Путин предложил временное прекращение огня. Президент четко дал понять, что он стремится к постоянному прекращению огня – в первую очередь, чтобы остановить убийства, прекратить кровопролитие", – сказала она.
По ее словам, хотя Трамп "остается оптимистом" относительно возможности заключить соглашение, он также "сохраняет реалистичный подход: обоим лидерам нужно сесть за стол переговоров, чтобы найти выход из ситуации".
Отметим, 28 апреля глава Кремля объявил об очередном "перемирии" в российско-украинской войне – в дни празднования в России Дня Победы. Оно должно начаться с полуночи 8 мая и продлиться до полуночи 11 мая.
Недавно Зеленский заявил, что его встреча с Трампом в базилике Святого Петра в Риме имеет потенциал стать исторической, а в Белом доме тогда назвали встречу очень продуктивной.
Американский лидер после этой встречи раскритиковал последние удары РФ по гражданским городам Украины и выразил сомнение, что хозяин Кремля хочет завершить войну, а также пригрозил ему санкциями.