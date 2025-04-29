Российские силы массированно атаковали дронами Днепр, один человек погиб
Вторник, 29 апреля 2025, 23:44
Вечером 29 апреля российская армия массированно ударила по Днепру беспилотниками, один человек погиб.
Источник: председатель ОВА Сергей Лысак
Прямая речь: "Массированная атака БпЛА на Днепр. В городе несколько пожаров. Повреждены частные дома.
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Известно об одном погибшем. Информация уточняется".
Что предшествовало:
Вечером вторника россияне также массированно атаковали Харьков. Известно о 30 пострадавших.