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Российские силы массированно атаковали дронами Днепр, один человек погиб

Татьяна ОлейникВторник, 29 апреля 2025, 23:44
Российские силы массированно атаковали дронами Днепр, один человек погиб
фото иллюстративное - ГСЧС

Вечером 29 апреля российская армия массированно ударила по Днепру беспилотниками, один человек погиб.

Источник: председатель ОВА Сергей Лысак

Прямая речь: "Массированная атака БпЛА на Днепр. В городе несколько пожаров. Повреждены частные дома.

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Известно об одном погибшем. Информация уточняется".

Что предшествовало:

Вечером вторника россияне также массированно атаковали Харьков. Известно о 30 пострадавших.

Днепрбеспилотникивзрыв
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