Китайские военные в Украине: Пекин говорит, что просил своих граждан не вмешиваться в конфликты – СМИ
Пекин в ответ на сообщение о взятии в плен двух китайских военных в Украине заявил, что проверяет эту информацию, и подчеркнул, что всегда призывал своих граждан воздерживаться от участия в любых вооруженных конфликтах в любой форме.
Источник: британский новостной сайт The independent, канал France24
Прямая речь спикера МИД КНР Линь Цзяня: "Китайская сторона проверяет соответствующую информацию с украинской стороной".
Детали: Он добавил, что Пекин "всегда призывал своих граждан держаться подальше от всех зон вооруженных конфликтов и не принимать в них участия в любой форме".
France24 пишет, что Китай также отверг как "абсолютно безосновательные" заявления Киева о том, что якобы "много китайских граждан воюют на стороне российских сил в Украине".
Кроме того, в Китае отметили, что "Киев должен с осторожностью относиться к конструктивной роли Пекина в достижении мира в Украине".
Предыстория:
- 8 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские военные в Донецкой области взяли в плен двух граждан Китая, которые воевали в составе российской армии. Также Зеленский отметил, что поручил министру иностранных дел немедленно связаться с Пекином и выяснить, как Китай собирается на это реагировать.
- Министерство иностранных дел Украины вызвало временного поверенного в делах Китая для объяснений относительно информации об участии граждан КНР в боевых действиях на стороне России.
- В Госдепе назвали "тревожными" доказательства участия граждан Китая в войне против Украины.