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Китайские военные в Украине: Пекин говорит, что просил своих граждан не вмешиваться в конфликты – СМИ

Ирина БалачукСреда, 9 апреля 2025, 11:10
Китайские военные в Украине: Пекин говорит, что просил своих граждан не вмешиваться в конфликты – СМИ
Пленный китаец. Скриншот из видео, обнародованного президентом Владимиром Зеленским

Пекин в ответ на сообщение о взятии в плен двух китайских военных в Украине заявил, что проверяет эту информацию, и подчеркнул, что всегда призывал своих граждан воздерживаться от участия в любых вооруженных конфликтах в любой форме.

Источник: британский новостной сайт The independent, канал France24

Прямая речь спикера МИД КНР Линь Цзяня: "Китайская сторона проверяет соответствующую информацию с украинской стороной". 

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Детали: Он добавил, что Пекин "всегда призывал своих граждан держаться подальше от всех зон вооруженных конфликтов и не принимать в них участия в любой форме".

France24 пишет, что Китай также отверг как "абсолютно безосновательные" заявления Киева о том, что якобы "много китайских граждан воюют на стороне российских сил в Украине".

Кроме того, в Китае отметили, что "Киев должен с осторожностью относиться к конструктивной роли Пекина в достижении мира в Украине".

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Предыстория:

КитайУкраинапленные
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