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Вынесен приговор российскому "кроту", корректировавшему ракетные удары РФ по ВСУ

Валентина РоманенкоСреда, 9 апреля 2025, 16:17
Вынесен приговор российскому кроту, корректировавшему ракетные удары РФ по ВСУ
фото ОГП

15 лет заключения с конфискацией имущества получил агент российской военной разведки, который действовал на Житомирщине.

Источник: СБУ, Офис генпрокурора

Детали: Согласно материалам дела, мобилизованный в ряды ВСУ корректировал воздушные атаки россиян по локациям воинской части, где проходил боевую подготовку перед отправкой на фронт.

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Контрразведка СБУ задержала "крота" летом 2024 года, когда он готовил новый агентурный "отчет" российскому куратору.

По данным следствия, вражеским агентом был житель Донецкой области, которого после мобилизации дистанционно завербовал кадровый сотрудник военной разведки РФ.

В поле зрения оккупантов предатель попал, когда оставлял антиукраинские комментарии в Telegram-каналах, отмечают в СБУ.

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Во время обыска у злоумышленника изъяли мобильный телефон с доказательствами работы на врага.

Прокуроры в суде доказали, что гражданин в июне 2024 года, находясь на территории воинских частей, где непосредственно проходил обучение и службу, по собственной инициативе установил контакт с представителями государства-агрессора, добровольно согласился оказывать помощь в проведении подрывной деятельности против Украины представителю спецслужбы РФ и его доверенному лицу.

Сейчас осужденный находится под стражей.

госизменаСБУОфис генпрокурора
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