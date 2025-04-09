Экс-начштаба "Азова" Кротевич заявил, что Сырский должен уйти с должности

Бывший начальник штаба 12-й бригады спецназначения "Азов" Богдан Кротевич призвал главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сырского уйти в отставку, поскольку он не имеет стратегического видения и ставит под угрозу жизни украинских солдат, отдавая "почти преступные" приказы.

Источник: Кротевич в интервью The Guardian

Детали: В интервью ветеран пожаловался, что Сырский и нынешнее руководство занимаются "ручным микроуправлением всей армией", и обратил внимание на приказы, отдаваемые солдатам и подразделениям, которые заставляют их отдыхать и базироваться слишком близко к фронту.

Реклама:

Кротевич рассказал, что тоже во время службы получал от высшего командования, от штаба главнокомандующего приказы, которые становились все более преступными, и которые он "с чистой совестью, не мог выполнять".

Дословно The Guardian: "Он (Кротевич - ред.) обвинил армейское командование в том, что оно "преступно не понимает принципов войны сейчас" и, в частности, "как работают беспилотники FPV, как работают планерные бомбы".

Резкое расширение использования беспилотников FPV – которые могут действовать на расстоянии до 22 км, сказал Кротевич – и российских планерных бомб, которые до недавнего времени Украина пыталась остановить, резко расширили глубину линии фронта. Но, по словам Кротевича, украинское командование не отреагировало на это должным образом.

РЕКЛАМА:

"Они все еще имеют менталитет ведения боевых действий во Второй мировой войне, - сказал он. "Они все еще отказываются признавать новые средства поражения целей". Он сказал, что командующий армии полагается на инструкции, изданные в 2016 году, чтобы оправдать принуждение солдат базироваться так далеко вперед, в то время, когда "война была совсем другой".

Детали: Также Кротевич считает, что Сырский должен уйти, поскольку не смог прорвать российскую линию, за исключением Курского направления в августе 2024 года, где он нашел "самое слабое место" и нанес простой "линейный удар".

"Сырский не пытается применять высокую науку и военное искусство", - сказал он, обвиняя его в том, что он выполняет "только две функции: если враг наступает, ты просто бросаешь туда больше людей. А если враг преобладает, выводите людей и говорите, что вы обеспокоены жизнью людей".

В то же время в интервью Кротевич рассказал, что намерен создать частную компанию "Стратегическое оперативно-разведывательное агентство" (Soia), которая будет собирать разведывательную информацию о России, Беларуси, Северной Корее и других недружественных к Украине странах, а также выступать в роли экспертной связи с Западом.

Также он подчеркнул, что не связан с бывшим главнокомандующим, а ныне послом Украины в Великобритании Валерием Залужным и сам не намерен идти в политику.

"Я просто хочу дестабилизировать Россию, чтобы она не смогла снова развязать войну", - сказал он.

Предыстория: