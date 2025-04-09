Экс-начштаба "Азова" Кротевич заявил, что Сырский должен уйти с должности
Бывший начальник штаба 12-й бригады спецназначения "Азов" Богдан Кротевич призвал главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сырского уйти в отставку, поскольку он не имеет стратегического видения и ставит под угрозу жизни украинских солдат, отдавая "почти преступные" приказы.
Источник: Кротевич в интервью The Guardian
Детали: В интервью ветеран пожаловался, что Сырский и нынешнее руководство занимаются "ручным микроуправлением всей армией", и обратил внимание на приказы, отдаваемые солдатам и подразделениям, которые заставляют их отдыхать и базироваться слишком близко к фронту.
Кротевич рассказал, что тоже во время службы получал от высшего командования, от штаба главнокомандующего приказы, которые становились все более преступными, и которые он "с чистой совестью, не мог выполнять".
Дословно The Guardian: "Он (Кротевич - ред.) обвинил армейское командование в том, что оно "преступно не понимает принципов войны сейчас" и, в частности, "как работают беспилотники FPV, как работают планерные бомбы".
Резкое расширение использования беспилотников FPV – которые могут действовать на расстоянии до 22 км, сказал Кротевич – и российских планерных бомб, которые до недавнего времени Украина пыталась остановить, резко расширили глубину линии фронта. Но, по словам Кротевича, украинское командование не отреагировало на это должным образом.
"Они все еще имеют менталитет ведения боевых действий во Второй мировой войне, - сказал он. "Они все еще отказываются признавать новые средства поражения целей". Он сказал, что командующий армии полагается на инструкции, изданные в 2016 году, чтобы оправдать принуждение солдат базироваться так далеко вперед, в то время, когда "война была совсем другой".
Детали: Также Кротевич считает, что Сырский должен уйти, поскольку не смог прорвать российскую линию, за исключением Курского направления в августе 2024 года, где он нашел "самое слабое место" и нанес простой "линейный удар".
"Сырский не пытается применять высокую науку и военное искусство", - сказал он, обвиняя его в том, что он выполняет "только две функции: если враг наступает, ты просто бросаешь туда больше людей. А если враг преобладает, выводите людей и говорите, что вы обеспокоены жизнью людей".
В то же время в интервью Кротевич рассказал, что намерен создать частную компанию "Стратегическое оперативно-разведывательное агентство" (Soia), которая будет собирать разведывательную информацию о России, Беларуси, Северной Корее и других недружественных к Украине странах, а также выступать в роли экспертной связи с Западом.
Также он подчеркнул, что не связан с бывшим главнокомандующим, а ныне послом Украины в Великобритании Валерием Залужным и сам не намерен идти в политику.
"Я просто хочу дестабилизировать Россию, чтобы она не смогла снова развязать войну", - сказал он.
Предыстория:
- Кротевич завершил службу и оставил должность начальника штаба 12-й бригады специального назначения "Азов" в феврале 2025 года.
- В июне 2024 года Богдан Кротевич подал заявление в ГБР с призывом провести расследование в отношении командующего Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенанта Юрия Содоля, обвинив его в превышении служебных полномочий и некомпетентном командовании войсками, что привело к потерям большой части территории Украины.
- В результате Содоль был уволен с должности, а обязать ГБР открыть уголовное дело удалось в сентябре 2024 года.