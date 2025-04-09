Зеленский: 155 граждан Китая воюют на стороне РФ
Против Украины на ее территории воюют 155 граждан КНР, однако их может быть больше, сообщил президент Владимир Зеленский.
Источник: Зеленский на пресс-конференции, на которую не пригласили "Украинскую правду"; Interfax-Украина
Прямая речь: ""Китайский" вопрос серьезный. Есть 155 человек с фамилиями, с паспортными данными, – 155 граждан Китая, которые воюют против украинцев на территории Украины. Мы собираем информацию, считаем, что их больше, намного. По этим 155 есть паспортные данные, откуда они, их китайские документы, возраст и тому подобное. Также места службы: 70-й, 71-й, 255-й мотострелковые полки и тому подобное".
Детали: Зеленский сообщил, что россияне вербуют граждан КНР, в частности через соцсети: Тик-Ток и другие китайские социальные сети.
Прямая речь: "Официальный Пекин об этом знает. Россиянами через китайские соцсети распространяются рекламные ролики о вербовке. Не тайная вербовка – это важно. Может, есть еще и тайная".
Детали: После вербовки эти люди прибывают в Москву, где проходят 3-4 суток медицинские обследования, 1-2 месяца – в учебных центрах.
Прямая речь: "Воюют они на территории Украины. Получают миграционные карты, а также карточку платежной системы "Мир", на которую получают, соответственно, деньги".
Предыстория:
- 8 апреля президент Владимир Зеленский сообщил, что украинские военные в Донецкой области взяли в плен двух граждан Китая, которые воевали в составе российской армии. Зеленский поручил министру иностранных дел немедленно связаться с Пекином и выяснить, как Китай собирается на это реагировать.
- Известно, что двух граждан Китайской Народной Республики в Донецкой области взяли в плен воины 81 отдельной аэромобильной Слобожанской бригады ДШВ и 157-й отдельной механизированной бригады.
- Пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс в связи с обнародованными доказательствами участия китайских граждан в войне против Украины отметила роль КНР в поддержке российской агрессии.
- Гражданин Китая, взятый в плен украинскими военными во время боев возле Белогоровки, рассказал, что вступил в армию РФ через посредника в КНР, заплатив за это 300 тысяч рублей. Его мотивировали обещания российского гражданства, а военную подготовку он проходил на оккупированной Луганщине - без переводчика, жестами и через телефон.